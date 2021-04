Exigirán certificados de sufragio del 7 de marzo y del 11 de abril

Erika Segales / La Paz

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Franz Jiménez, informó ayer que el certificado de sufragio del balotaje de este 11 de abril se exigirá junto al certificado de sufragio de los comicios del 7 de marzo en trámites bancarios. La autoridad explicó que cada certificado que acredita la votación tiene validez de 90 días y que el segundo no reemplaza al primero ni viceversa.

“De acuerdo a la normativa electoral, el sufragio es obligatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia, razón por la cual debemos tener en cuenta que el certificado de sufragio del 7 de marzo tiene 90 días de vigencia y el certificado de sufragio del 11 de abril nuevamente se computa 90 días vigencia. Debemos tomar conciencia de que ambos certificados son válidos y ambos van a ser exigidos en todas las instituciones públicas, fundamentalmente en el ente bancario”, manifestó Jiménez.

Según la Ley de Régimen Electoral, el certificado de sufragio es el único documento que acredita el cumplimiento de la obligación del voto. Sin este documento -o el comprobante de pago de la multa en caso de que un votante no haya sufragado- los electores no podrán acceder a cargos públicos, efectuar trámites bancarios u obtener pasaportes. Además, las personas que no hayan emitido su voto serán inhabilitadas para un próximo proceso electoral.



Asimismo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, remarcó que ambos certificados tendrán pleno valor legal durante 90 días a partir de su emisión.

“El certificado de sufragio que se dio el 7 de marzo es válido y sigue siendo válido hasta el 7 de junio, tiene una validez de 90 días. El certificado que se va a entregar el 11 de abril va a ser válido y va a tener una validez hasta el 11 de julio. Los dos certificados tienen pleno valor legal y cada uno dura 90 días”, afirmó.

Este 11 de abril, La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando retornan a las urnas para definir a su gobernador en la segunda vuelta en el marco de los comicios subnacionales. El departamento de La Paz tendrá el mayor número de mesas y recintos habilitados para la votación.

En La Paz se habilitarán 9.358 mesas de sufragio y 1.184 recintos de votación, en Chuquisaca se tendrán 1.904 mesas de sufragio y 476 recintos de votación, en Tarija se abrirán 1.881 mesas de sufragio y 363 recintos de votación y en Pando se habilitarán 406 mesas de sufragio y 165 recintos de votación, según la información brindada en un foro informativo ayer por el TED La Paz.

Asimismo, el responsable del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), Ausberto Aguilar, explicó que en el caso del departamento de la Paz, de los 1.184 recintos electorales 208 estarán en la sede de Gobierno, 153 en el municipio alteño y 823 en el área rural. Además dio a conocer que 1.950.428 ciudadanos paceños están habilitados para emitir su voto en la segunda vuelta electoral.

El presidente del TED La Paz recordó también que las mesas de sufragio estarán abiertas durante nueve horas continuas de ocho de la mañana a 12:30 para que emitan su voto los electores cuyo último dígito de la cédula de identidad esté entre 0 y 4, y de 12:30 a 17:00 para que voten los ciudadanos cuyo último dígito de la cédula de identidad esté entre 5 y 9.

Para el balotaje del 11 de abril se sortearon 56.148 jurados electorales en La Paz y el TED enfatizó que los jurados que abandonen la mesa de sufragio o no cumplan con el horario establecido serán sancionados con una multa.

El presidente del TED La Paz señaló que el Órgano Electoral Plurinacional dispuso un presupuesto adicional de más de 22 millones de bolivianos para el balotaje y garantizó que se aplicarán las mismas medidas de bioseguridad que en la primera vuelta.

El TSE informó que la OEA y la Uniore desplegaran misiones de observación en la jornada del 11 de abril.

Fuente:paginasiete.bo