Auza llama «agoreros» a quienes se manifiestan sobre la situación de las vacunas

El ministro de Salud, Jeyson Auza, manifestó este miércoles que aún quedan al menos 500.000 vacunas contra el coronavirus para que sean utilizadas y calificó de “agoreros” a quienes se manifiestan sobre la situación de los fármacos.

“En ese sentido, pedimos al pueblo boliviano y a algunos agoreros, que solamente están manifestando una u otra situación, que trabajemos; vacunemos, estamos trabajando para conseguir las vacunas en el menor tiempo posible”, señaló Auza a Unitel.

La mañana de este miércoles el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes), Fernando Romero, consideró que el titular de la cartera de Salud lleva al país “a la desgracia”.

“Es una persona totalmente inepta, totalmente descalificada y está llevando a la desgracia a nuestro pueblo”, declaró Romero a la prensa.

Auza añadió que se trabaja en la gestión de llegada de los fármacos y que las dosis remanentes aún no fueron usadas.

“Estamos hablando de más de 500.000 vacunas que no han sido utilizadas, no son suficientes, pero esas vacunas tienen que ser utilizadas. Son aproximadamente 500.000 vacunas que no se están utilizando, y si estamos hablando de primera dosis, hablamos de los mismos porcentajes”, manifestó.

