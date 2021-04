De la Cruz al Canciller: «Extradición de Goni y el Zorro está en sus manos, hágalo»

Página Siete Digital

El exdirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Roberto de la Cruz, le dijo este jueves al canciller Rogelio Mayta que la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín «está en sus manos».

“Yo le pido un fraternalmente señor canciller Mayta, antes era abogado de las víctimas de octubre, hoy es canciller: la extradición de Goni y el Zorro (apodo de Sánchez Berzaín) está en sus manos, señor canciller, ahora hágalo, ahora impulse la extradición, si no lo hace, ustedes serán cómplices, culpables», aseveró De la Cruz a la prensa.

Además pidió al Movimiento Al Socialismo (MAS) no atribuirse ningún mérito al esfuerzo de dar continuidad al caso, debido a que en su criterio el partido oficialista no colaboró con el juicio en Bolivia ni en Estados Unidos.

También puede leer: Caso octubre: Canciller afirma que fallo valida sentencia contra Goni y Sánchez Berzaín

“Al MAS les pido que no se atribuyan un esfuerzo, un mérito ajeno que no es de ustedes, porque ustedes no han colaborado con el juicio acá, en nuestro país, tampoco colaboraron en el juicio civil en Estados Unidos, sino fue sacrificio propio de las víctimas y no del gobierno”, agregó.

Esta semana la justicia estadounidense denegó una moción presentada por el expresidente boliviano y su exministro, en el proceso en que se los responsabiliza por las muertes de octubre de 2003, informó el Centro para Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), que impulsa el juicio.

En 2018, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron declarados culpables de las muertes ocurridas en 2003 en la ciudad de El Alto.

Fuente:paginasiete.bo