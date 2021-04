La tasa de letalidad se dispara a 7,2 % en Guayaramerín

Página Siete Digital

La Covid-19 muestra su rostro más letal en Guayaramerín, Beni, donde la tasa de letalidad se disparó a 7,2 “fuera de lo normal”, informó el jefe de epidemiología de ese municipio José Alberto Cuéllar.

“En esta semana hemos tenido ocho fallecidos y nuestra tasa de letalidad es de 7, 2 %fuera de lo normal. Esto se debe a que no se está atendiendo bien, no hay oxígeno, no hay medicamentos, se llenaron el hospital y las salas Covid”, complementó Cuéllar. En Bolivia, la tasa de letalidad llega aproximadamente al 5% siendo así el séptimo país con mayor cantidad de casos en América del Sur, pero con una tasa de letalidad del 5%, cuando el promedio mundial está entre el 2% y 3%.

Por lo que la tasa en Guayaramerín está “fuera de lo normal”, insistió Cuéllar. Desde que estalló la segunda ola del coronavirus en Guayaramerín han muerto 49 personas y otras 235 se recuperaron. El segundo rebrote comenzó en diciembre de 2020, pero se acentuó en enero y febrero de este año.

Guayaramerín es junto a Riberalta los dos municipios fronterizos con Brasil con más afectados por el coronavirus. En esas dos zonas, se espera confirmar por laboratorio si efectivamente circula la nueva cepa brasileña, que según los expertos es mucho más letal que la primera.

Fuente:paginasiete.bo