Suman otro sector para compra del SOAT, sin los sindicalizados

El Gobierno suma otro sector del transporte público para la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), pero aún no hay acuerdo con los sindicalizados, quienes afirman que no los convocaron y que el plazo de 48 horas que dieron feneció.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, y los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Bolivia (Fencootrans) firmaron ayer un convenio para la compra del seguro.

“Estamos con los compañeros de las cooperativas del transporte de Bolivia, que es una parte muy importante del transporte nacional, que se están sumando al acuerdo que hemos firmado con los del transporte libre. Nosotros siempre hemos aglutinado y hemos hecho los esfuerzos para que todos los sectores se sumen a este acuerdo y ahora ampliamos la suma del convenio con otros sectores”, afirmó Montenegro.

Aclaró que en el transporte hay sectores chicos y grandes; por lo tanto, no se los puede minimizar y señalar que no son importantes. “Todos son importantes y siempre hemos convocado a los sectores y les hemos respondido por notas para llegar a los distintos sectores”, insistió.

La Fencootrans aglutina a más de 660 cooperativas a nivel nacional y son más de 200 mil afiliados en el país, de los cuales al menos 100 mil están en Santa Cruz.

El lunes, Montenegro firmó un convenio con los dirigentes de la Confederación del Transporte Libre de Bolivia para comprar el SOAT, que si lo adquieren hasta el 30 de abril tendrán un descuento del 38% y posterior a esa fecha la rebaja será del 33% durante todo el año.

El SOAT se comercializa desde este mes y la cobertura se inicia el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2021.

El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, afirmó de manera escueta que el Gobierno no los convocó para dialogar sobre el tema.

El martes adelantó que los choferes sindicalizados no adquirirán el seguro porque esperan respuesta a las cartas que enviaron al Gobierno, por tanto desconocen cualquier acuerdo.

Entretanto, el dirigente de la Federación de Choferes de La Paz Primero de Mayo, Mario Silva, confirmó ayer que a la fecha no tienen ninguna respuesta desde el Gobierno y que si no son convocados, llamarán a un ampliado de emergencia. “Desconocemos los acuerdos que van firmando, porque sólo representan a uno de los 100 sindicatos que tenemos, lo que significa que el grueso no está de acuerdo con la compra”, dijo. El sector pide ampliar vigencia de SOAT 2020.

El seguro 2020

