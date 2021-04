The Strongest volverá a encontrarse con Boca y Always chocará con Inter

Página Siete Digital

El sorteo de la Copa Libertadores ubicó al actual campeón boliviano, Always Ready, en el grupo B del torneo, mientras que el subcampeón The Strongest estará en la serie C de la fase de grupos del certamen más importante de clubes del subcontinente.

Always Ready comparte la serie B con Olimpia de Paraguay, Internacional de Porto Alegre y Deportivo Táchira, de Venezuela. Los alteños no se enfrentaron a ninguno de estos planteles en la historia de los certámenes de la región.

Foto: Always Ready

Mientras que el atigrado compartirá el grupo con Boca Juniors, de Argentina; Barcelona, de Ecuador, y el ganador de la llave entre San Lorenzo de Almagro y Santos, de Brasil.

Frente a los argentinos será la tercera vez que se enfrenten en torneos continentales, mientras que con los ecuatorianos jugó cuatro veces, también tiene historial contra San Lorenzo, al que enfrentó una vez, y contra Santos jugó en dos torneos internacionales.

Foto: The Strongest



En caso de pasar la llave frente a Junior de Barranquilla, Bolívar ingresaría al grupo D de la Copa Libertadores, en el que están River Plate, de Argentina; Independiente de Santa Fe, de Colombia, y e brasileño Fluminense.

