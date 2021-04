LaLiga no halla «prueba alguna» de que Cala profiera insultos racistas a Diakhaby

AFP / Madrid, España

LaLiga anunció este viernes que no ha encontrado «prueba alguna» de que el jugador del Cádiz Juan Cala profiriera insultos racistas contra el valencianista Mouctar Diakhaby, en un informe que ha remitido a las autoridades que investigan el caso.

«Tras el análisis de los elementos, se concluye que no se ha encontrado en ninguno de los soportes disponibles en LaLiga prueba alguna de que el jugador Juan Torres Ruiz (Juan Cala) insultara en los términos denunciados a Mouctar Diakhaby», informó el campeonato español en un comunicado.

El informe de LaLiga ha sido remitido a los dos clubes implicados y «a las autoridades correspondientes», entre ellas la Federación Española de Fútbol (RFEF), que investiga el caso y tiene competencias disciplinarias.

También puede leer: Diakhaby confirma en un vídeo que recibió insultos racistas; Cala lo niega

En el partido liguero que ganó el Cádiz 2-1 el domingo, los jugadores valencianistas se fueron del campo después que Diakhaby asegurara haber recibido insultos racistas por parte de Juan Cala.

Durante el partido, Diakhaby se desentendió del juego y se encaró con Cala, advirtiendo al colegiado que iba a abandonar el encuentro, siendo secundado por el resto de sus compañeros.

El encuentro se reanudó unos 10 minutos después, ya que ambos equipos decidieron regresar al césped, aunque Diakhaby, se quedó en los vestuarios, siendo sustituido por Hugo Guillamón.

LaLiga ha examinado las grabaciones sonoras e imágenes disponibles del encuentro, y contrató una empresa «que ha realizado un análisis de lectura de labios de las conversaciones y un estudio del comportamiento» de ambos jugadores, sin encontrar los insultos que asegura haber recibido Diakhaby.

El Valencia responde

El martes, el jugador francés del Valencia se reafirmó en un vídeo en sus redes sociales en que recibió insultos racistas por parte de Cala, quien en una rueda de prensa negó los mismos y aseguró que lo único que le dijo fue «déjame en paz».

«Me han juzgado antes de terminar el partido, sin escuchar mi versión», añadió Cala, insistiendo en que «no hay racismo en el fútbol español».

Según el diario AS, «las únicas palabras y expresiones que se recogen en los informes de LaLiga son: «Mierda», «Déjame en paz» y «Perdona, no te cabrees».

Tras recibir los informes de LaLiga, el Valencia matizó este viernes en un comunicado que «Según los vídeos y las pruebas de sonido disponibles, la investigación no puede confirmar ‘todas’ las palabras que Diakhaby escuchó».

«Que no se hayan encontrado pruebas no significa que no se produjera ese hecho», añadió el Valencia, que valora que la LaLiga haya hecho una investigación, pero «no cambia su opinión» sobre lo sucedido y mantiene «su total apoyo a Diakhaby».

El equipo ‘che’ muestra también su satisfacción por que se hayan iniciado conversaciones para establecer nuevos protocolos que ayuden a luchar contra el racismo y pide seguir trabajando «con LaLiga, las instituciones y el resto de los clubes para asegurar que este tipo de incidentes racistas no se repitan nunca más».

El caso seguirá siendo investigado en la RFEF, cuyo órgano disciplinario, el Comité de Competición, ha abierto un expediente para investigar lo ocurrido en el minuto 28 del encuentro entre el Cádiz y el Valencia.

Fuente:paginasiete.bo