Morales plantea «administrar» Santa Cruz desde la Asamblea Departamental

El exmandatario Evo Morales planteó ayer “administrar” la gobernación de Santa Cruz desde la Asamblea Departamental, para el cual pidió a los asambleístas indígenas sumarse y conformar una mayoría. La afirmación fue criticada por diputados de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC).

“El objetivo de esta reunión es cómo desde la Asamblea Departamental podemos gobernar ( ). Si los asambleístas del movimiento indígena se suman somos mayoría en la Asamblea Departamental de Santa Cruz, y en mi experiencia, si somos mayoría, desde la Asamblea se puede administrar el departamento y eso está en análisis”, afirmó el exmandatario en una reunión que sostuvo con los asambleístas electos por el MAS, que se realizó en Santa Cruz, según el reporte de la Red UNO.

Incluso en su tuit escribió que, coincide con los asambleístas y autoridades electas del departamento cruceño para intercambiar experiencias de gestión, “en que el servicio al pueblo tiene que ser el motivo de nuestro trabajo”.

Tras las elecciones subnacionales el 7 de marzo pasado, el MAS obtuvo 11 escaños para Asamblea Departamental; Creemos, 11; Asip, 1 y 5 indígenas originarios, haciendo un total de 28 asambleístas. Afirman que se pretende captar a los 5 originarios y lograr 16 legisladores departamentales para tener mayoría en la asamblea cruceña.

Las afirmaciones de Morales fueron criticadas por dos diputados, uno de Creemos y otro de Comunidad Ciudadana (CC) y un expresidente.

“Quiere prácticamente sabotear la administración de Luis Fernando Camacho, quien recibió el apoyo de la mayoría en las urnas, quiere dominar a Santa Cruz. (Evo) no entiende que Santa Cruz no acompaña al masismo y es propuesta de Fernando Camacho la que se va implementar en la Gobernación, no la del MAS”, dijo el diputados de Creemos, Walthy Egüez.

En criterio del diputado de CC, Jairo Guiteras, con estas declaraciones de Evo Morales, lo único que busca es volver al poder y por eso hace campaña en diferentes regiones del país, donde uno ya no sabe al final quién gobierna

“Aquí hay una mayoría, un 55% que le dijo no al MAS, entonces aquí no se trata de discutir de ¿quién va a gobernar Santa Cruz?, sino aquí habrá un gobernador y una asamblea departamental. El MAS se ha acostumbrado a hacer lo que ha querido siempre con la asamblea legislativa y eso no le vamos a permitir”, afirmó Guiteras.

Para el expresidente Jorge Tuto Quiroga, con esta declaración Morales busca desconocer la votación mayoritaria que obtuvo Fernando Camacho en las urnas el pasado 7 de marzo.

«Evo Morales violó la Constitución, desconoció la votación popular que dijo No el 21F y después hizo fraude para escamotearla. Ahora busca desconocer a la mayoría que eligió a Luis Fernando Camacho en Santa Cruz. Golpista es quien sistemáticamente desconoce la voluntad popular», escribió Quiroga en un tuit.

Fuente:paginasiete.bo