Campos reclama deuda y dirigencia del Tigre dice que cumplirá

Página Siete / La Paz

Jhasmani Campos, exjugador de The Strongest, reclama que se le pague la cuota pendiente de su contrato de diciembre de 2020 y dejó abierta la posibilidad de acudir a Fabol para que el directorio del equipo cumpla con esa obligación. En tanto que el titular del club, Ronald Crespo, confirmó que se le cumplirá con el pago.

“Estoy preocupado. Hablé con los dirigentes en buenos términos, pero al final no hubo respuesta positiva, me dicen que los espere”, señaló al Equipo Deportivo el jugador que hoy milita en Real Santa Cruz.

Argumentó que existía un convenio para que se les pague hasta febrero, pero no se cumplió, “estamos en el cuarto mes de 2021”.

“Solamente es un mes, no pido nada que no tenga que ver con mi contrato. Tengo entendido que se pagó a los que están en el club y a los que nos fuimos no nos cancelaron”, reforzó.

Mientras tanto, el titular del club atigrado, Ronald Crespo, confirmó que hubo contacto con el futbolista y que se le cumplirá con el pago.

“Está en su derecho de reclamar salario de diciembre. Hemos hablado con él para que tenga paciencia”, aseveró.

Mientras tanto, el equipo se apresta a jugar mañana con Wilstermann en Cochabamba en la continuación de la cuarta fecha del torneo.

Una de las dudas en el equipo es el lateral derecho Saúl Torres, quien no jugó en Sucre.

Fuente:paginasiete.bo