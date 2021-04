Ausentismo en una jornada electoral tranquila y pacífica

Página Siete / La Paz

En una jornada tranquila y pacífica, pero con ausentismo, se llevaron a cabo ayer las elecciones de la segunda vuelta para elegir gobernadores en cuatro departamentos: La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recalcó “el ambiente de normalidad” en el que se desarrollaron los comicios.

“De acuerdo a datos preliminares, la asistencia a la votación de los electores es ligeramente menor a la primera vuelta. No obstante es un porcentaje alto, consistente y acorde a la tradición democrática boliviana”, informó al término de la jornada electoral el presidente del TSE, Salvador Romero.

La votación en Ayo Ayo, provincia Aroma de La Paz.

Foto:APG

Añadió que “es habitual” que disminuya el porcentaje de participación de electores en un balotaje. Romero recalcó la organización, que evitó las filas, y el cumplimiento de la ciudadanía a las medidas de bioseguridad en las elecciones, las terceras desarrolladas en pandemia.

“El desarrollo de la jornada de elección de gobernadores de Chuquisaca, Tarija, Pando y La Paz, en segunda vuelta, se mantuvo tranquilo, aunque con baja afluencia del electorado. No se registraron largas filas, ni aglomeración de personas en los recintos, lo que permitió un mejor flujo en la administración de las mesas, al igual que en la implementación de las medidas de bioseguridad”, dice el reporte de la Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).

En espera de votantes en La Paz

Para Carlos Terán, presidente de mesa en la unidad educativa Walter Straub, de Cota Cota, la jornada empezó temprano. A las 7:00 estaba ya en el recinto electoral y a las 8:02 se inició la votación en su mesa. Lo que escaseaban eran los votantes.

“Llegan a cuentagotas, pero luego realizan el sufragio sin problemas, en menos de un minuto. La máxima fila que tuvimos fue de tres personas y se originó porque venían familiares juntos a la votación. El notario electoral del recinto constantemente supervisa las mesas, dando orientación, además de emitir instrucciones y recordatorios por el grupo de WhatsApp que creó”, relata.

Jurados electorales a la espera de votantes en Tarija.

Foto:La Voz de Tarija

Su mesa se cerró a las 17:05, después de nueve horas. Ganó Jallalla con 98 votos frente a 62 del MAS y se registró 17% de inasistencia.

“Estoy cansada de las elecciones, de las campañas, de la política. He decidido no votar esta vez. Si tengo que hacer transacciones bancarias, las haré virtualmente y si tengo que pagar multa, pues pagaré”, confiesa Patricia Q., profesional independiente de 40 años.

Otros, en cambio, decidieron sufragar aunque estaban exentos por tener más de 60 años. “¡Qué diferencia con las subnacionales! En marzo he tenido que hacer cola más de una hora porque mi mesa no se abría por falta de jurados; pero ahora he votado en minutos. Muy amables todos”, comenta Jorge Márquez, de 75 años, después de sufragar en la mesa siete de la unidad educativa Colombia, de la avenida 6 de Agosto.

Don Jorge sabe que no estaba obligado a votar, ni él, ni los mayores de 60 años, debido al riesgo de pandemia, pero él decidió hacerlo. “Votar es mi derechos y no voy a renunciar a él”, dice el caballero.

En Cobija, la jornada se desarrolló sin contratiempos.

Foto:APG

Los candidatos a la Gobernación paceña, Franklin Flores, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y Santos Quispe, de Jallalla, votaron en Sica Sica y El Alto, respectivamente, poco antes del mediodía. Ambos destacaron la participación ciudadana y se mostraron confiados en su victoria.

“Estoy contento, feliz porque La Paz concluye dos procesos importantes, hoy demostramos nuestra convicción democrática, vemos gente en las filas, se decía que habría ausentismo, pero al contrario, la gente viene con más fuerza”, dijo Flores a BoliviaTV.

Por su parte, el Wayna Mallku, como se denomina Quispe, dijo que Felipe (su padre) “desde el cielo nos va ayudará a llegar a la gobernación”, después de emitir su voto en la unidad educativa alteña Bautista Saavedra.



CST dice que ganó Chuquisaca

La votación en Chuquisaca se registró sin contratiempos; salvo el retraso en la apertura de algunas mesas debido a la ausencia de jurados. El ausentismo inicial fue minimizado al cierre de la jornada por notarios que dijeron que el flujo de votantes se regularizó con el pasar de las horas, según informó Correo del Sur.

Los candidatos a la Gobernación chuquisaqueña, Juan Carlos Leon, del MAS, y Damián Condori, de CST, emitieron su voto en Padilla y Sucre, respectivamente.

En El Alto , como en otras urbes, las calles fueron tomadas por familias y vendedores. Foto:Fredd Ramos / Página Siete

León emitió su voto en la unidad educativa Deogracias Vega de Padilla, municipio del que fue alcalde y pidió a la población ejercer su derecho ante las urnas. “Que vote por uno o por otro, pero que participe”, indicó.

Por su parte, el candidato de Chuquisaca Somos Todos, Damián Condori, sufragó en la unidad educativa San Juanillo, de la Capital. Ponderó la presencia de observadores , pero pidió que visiten los recintos electorales del área rural del departamento para dar “más confianza” y evitar “susceptibilidades”.

Por la noche, Condori en conferencia se declaró vencedor y pidió a la ciudadanía que cuide su voto. “Queremos decirle al Movimiento Al Socialismo: el 2015 hemos ganado, el 7 de marzo hemos ganado y este 11 de marzo hemos vuelto a ganar como Chuquisaca Somos todos. Aquí ha ganado la democracia, la humildad frente al poder”, dijo.

Denuncias en Tarija

La segunda vuelta en Tarija -entre los candidatos Óscar Montes, de la alianza Unidos, y Álvaro Ruiz, del MAS- se desarrolló “con absoluta normalidad y sin incidentes”, la presidenta del TED, Nataly Vargas.

No obstante, por la tarde hubo denuncias de irregularidades como “robo de ánforas” y el hallazgo de propaganda política en poder de una funcionaria del TED en Bermejo. El TSE dijo que no recibió ninguna queja oficial.

Por la noche, tanto Ruiz como Montes se declararon ganadores sin que haya resultados oficiales.

Pando, expectante

Los candidatos a la Gobernación de Pando Miguel Becerra (MAS) y Regis Richter (MTS) votaron acompañados de sus militantes en una jornada electoral tranquila, salvo por una denuncia de presunta “compra” de votos que se habría producido fuera de recintos de votación en Cobija, que fue desestimada después por el Ministerio de Gobierno.

En las cuatro regiones, la jornada de balotaje se convirtió en oportunidad para paseos familiares. Las calles desiertas fueron tomadas por ciclistas, vendedores y mascotas.

La Policía no tuvo denuncias sobre delitos electorales

La Policía Boliviana informó que durante la jornada electoral de ayer no recibió denuncias sobre el supuesto acarreo de votantes en Bermejo, la aparente compra de votos en Cobija, ni otras irregularidades que apuntaron algunos candidatos y ciudadanos.

“No existe ninguna dificultad a nivel nacional”, manifestó, en conferencia de prensa, el comandante nacional de la Policía, Jhonny Aguilera.

La autoridad explicó que la entidad del orden no recibió una denuncia formal sobre el presunto traslado de personas desde Argentina a la localidad de Bermejo para votar en la segunda vuelta de las elecciones subnacionales.

Respecto al supuesto pago por votos en Pando, aseguró que “funcionarios de Inteligencia no han logrado encontrar, ni acreditar ninguna persona bajo esa conducta”.

Hasta el mediodía del domingo, la Policía había arrestado a 181 personas que infringieron los autos de buen gobierno en las cuatro regiones, donde se realizó la votación de la segunda vuelta de los comicios subnacionales 2021.

Según explicó Aguilera, en la jornada electoral se registraron sólo casos menores, como la retención de 27 vehículos, cuyos conductores infringieron la normativa que prohibía circular sin una orden emitida por el TSE.

Precisó fue intervenido un “encuentro social” en El Alto, donde fueron arrestadas una decena de personas que consumían bebidas alcohólicas.

