UCB anuncia conferencias sobre emprendimientos

Página Siete / La Paz

El Departamento de Administración de Empresas de la Universidad Católica Boliviana (UCB) anunció ayer que realizará, junto con el Centro de Estudiantes Atlas de la carrera de Administración de Empresas, un ciclo internacional de conferencias sobre emprendimientos y oportunidades de negocios, del 19 al 24 de abril, con la participación de conferencistas de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Eslovenia, India, México y Perú.

El objetivo de estas conferencias, señala un boletín, es dotar a profesionales y futuros profesionales de algunas competencias sobre emprendimientos y oportunidades de negocios, debido a que muchos de ellos, como consecuencia de la recesión económica, afrontan o afrontarán dificultades para encontrar empleo y podrían considerar poner en marcha sus empresas propias.

El costo para profesionales y estudiantes fuera de la universidad es de 50 bolivianos/persona por conferencia, 100 bolivianos/persona por un día de conferencias y 200 bolivianos/persona por conferencias de toda la semana. Anuncia que el 100% de las utilidades de estas conferencias serán destinadas a familias pobres que están atravesando problemas de alimentación debido a la crisis sanitaria, social y económica que vive el mundo. Anticipa que los fondos serán canalizados a las familias a través de la Pastoral Caritas El Alto de la Iglesia Católica.

Conferencistas invitados:

1. Gustavo Segura Sancho, Ministro de Turismo, Gobierno de Costa Rica

2. Jay Desai, Founder and Managing Director, Universal Consulting India

3. Luis Felipe Duchicela, Asesor Senior para Pueblos Indígenas, USAID/EEUU

4. Lawrence Hewick, Ph.D., Profesor de Emprendimientos, Alma Mater Europaea, Slovenia

5. Hernán Ordoñez, Vicepresidente de Movistar/Telefónica, Ecuador

6. Jorge Herrera, Gerente, Embonor S.A. Chile y Partner Chile de Franklin Covey

7. Alexandre Peixoto y Ricardo Funari, Socios, Empresa Synchro, Brasil

8. Miguel Lelo de Larrea, Director, Cadena de Suministros, CEMEX México

9. Santi Argemí, Life Coach and former Director, ESADE, España

10. Octavio Martinez, Director CLACDS, INCAE, Costa Rica

11. Alejandro Schnarch, Profesor y Experto de Marketing y Creatividad, Colombia

12. Carlos Manuel León Velarde, CEO & Founder, Chinawok Franchise, Perú

13. Francisco Villalta, Senior Coach, ICF Costa Rica

14. Gonzalo Viera, CEO & Founder, Make a Point, México

15. Alberto de la Serna, Business Solution Manager, SICPA, EE.UU.

16. Eduardo Salonia, ISTEC Experto en Smart Cities, Univ. Blas Pascal, Argentina y otros emprendedores, Argentina

17. Víctor Moctezuma, CEO, Hub iLab, México

18. Luis Adolfo Guillot Dueñas, CTO Latam, Huawei Technologies, México

Fuente:paginasiete.bo