Ante denuncias, Fiscalía allana oficinas y el domicilio del director de la ABT

La Fiscalía de Santa Cruz allanó esta jornada las oficinas de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y el domicilio de su director, Omar Quiroga, tras el pedido de investigación de las autoridades, luego de hacerse público un audio que implicaba a la autoridad en supuesto “pago” por “designación”.

La representante de la Fiscalía que participó en el operativo, en el domicilio de Quiroga, informó a los periodistas se realizaron varios allanamientos para ese mismo caso. “No se ha podido encontrar evidencia alguna con respecto a un presunto incumplimiento de deberes”, explicó a la salida de la casa de Quiroga, junto a otros funcionarios.

Además se allanaron dos viviendas y dos depósitos de ciudadanos asiáticos vinculados a presuntos hechos irregulares con el director de la ABT. La red Gigavisión reportó que la Policía secuestró una caja fuerte y documentación de procesos instaurados en su contra por presunta explotación ilegal de madera.

Esta jornada el Ministerio Público admitió la denuncia contra Omar Quiroga y los representantes de las empresas dedicadas a la importación y exportación de madera, según un documento publicado por la misma red y rescatado por ANF.

En las últimas horas, asambleístas de oficialismo y oposición se manifestaron en contra del director de la ABT y solicitaron que sea investigado.

«No podemos permitir que haya personas que busquen beneficios personales o familiares y peor todavía queriendo ascender a cargos pagando a otras personas. El Ministro tendrá que destituir al que es culpable, no se puede tener como servidores públicos a aquellos que hacen un negocio de la política», indicó al respecto el diputado Renán Cabezas (MAS).

Sobre el mismo tema, el diputado Rolando Cuellar (MAS) dijo que Quiroga «por ética ya debería renunciar» y someterse a una investigación.

Desde la oposición, el diputado Beto Astorga (CC) sentenció que, «por moral, por ética, sin duda, este Director ante tantas denuncias debería renunciar a su puesto y se le debería seguir la investigación correspondiente».

La denuncia contra el director de la ABT surgió el 8 de abril, cuando se difundió un audio de poco más de cuatro minutos, en el que se escucha una conversación entre el director de la ABT y dos personas más. La conversación se refiere a la designación de Quiroga, y -tras cortes intencionales del audio- se escucha al director hablar sobre la regional de la ABT y 20 mil dólares a cambio de “poner gente”.

Horas más tarde de difundirse el audio, Quiroga publicó un video para explicar dos temas: el primero que el día de su posesión, dos “asesores” de organizaciones como la Cidob se comunicaron con él para ofrecerle dinero.

“En puertas de la Casa del camba, donde fui a cenar con mis amigos y mi familia, me ofrecieron 20 mil dólares mensuales y que podía subir a 30 mil si es que yo les dejaba que ellos pongan personal de la ABT departamental de Santa Cruz; como ellos me dijeron que coordinaban con el Ministro (de Medio Ambiente y Aguas), yo les dije que hablemos con el Ministro, horas más tarde me reúno con el ministro y le pregunto si los conocía y el ministro me dijo que no los conocía. Yo le informé al Ministro que iba a hacer un operativo para meterlos presos a estos personajes y lo hicimos, pero ellos no se presentaron a la cita y no pudimos agarrarlos. Eso es lo que sucedió”, relató.

El otro punto que aclara Guzman es sobre el momento que fue grabado el audio. “Ese audio ha sido cortado mañosamente para hacer ver (como) que yo estuviera en un acto no deseable, pido a quien lo grabó que entregue el audio para hacer el desdoblaje. Evidentemente yo relato ante dos amigos David y German Huan, cómo fue el proceso de mi nombramiento y ahí había otra persona que estaba con ellos y fue quien grabó la conversación y lamentablemente armó esta tramoya contra mi persona. Aclarar que no tengo nada que ocultar. Actúo con transparencia. No vamos a claudicar”, sentenció.

