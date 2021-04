Falta de decreto y trámite frenan operación de terminal de El Alto

Página Siete / La Paz

La falta de un decreto municipal y trámites internos frenan el inicio de operación de la nueva Terminal Metropolitana de El Alto, que fue inaugurada en febrero pasado. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) afirmó que la comuna de esa ciudad no subsanó documentación observada.

“Se remitió la solicitud a la ATT para la respectiva autorización, sin embargo, dicho trámite fue observado por parte de la ATT. Uno de los puntos es la (falta de) aprobación del decreto municipal que aprueba el reglamento de operaciones, el mismo se encuentra en proceso de firmas de parte de los secretarios municipales”, informó la directora de servicios municipales e iniciativas económicas, Alejandra Pérez.

La funcionaria indicó que una vez que se tenga la aprobación del documento se lo remitirá nuevamente a la ATT.

Posteriormente, en el marco del Decreto Supremo 181, Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, se realizará la publicación para la adjudicación de los espacios dentro de la nueva terminal.

El 10 de febrero pasado, la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, hizo la entrega pública de la nueva Terminal Metropolitana de Buses de El Alto. Fue construida para que 72 empresas de transporte operen, con patio de comidas, parqueo, centros culturales y helipuerto, entre otros.

El concejal Javier Tarqui, de SOL.bo, manifestó que para que la terminal comience a operar hace falta la aprobación de normativas internas, un decreto municipal y se tiene que destinar un presupuesto para la contratación de 152 servidores públicos, pero de momento solo se tiene recursos para 50.

“En este momento, desde la secretaría de infraestructura están haciendo una evaluación técnica, y a la fecha no se ha realizado la transferencia oficial para su administración a la secretaría de desarrollo económico. Se tiene que cumplir esas formalidades de carácter administrativo. Mientras no haya esta transferencia no se puede administrar”, aclaró Tarqui.

A falta de esa transferencia, tampoco se puede iniciar los procesos de licitación para las más de 70 casetas que ocuparán los operadores interdepartamentales e internacionales.



Las inspecciones

Al respecto, la ATT informó que el municipio de El Alto solicitó el 18 de enero pasado la autorización para la prestación del servicio público de terminal terrestre.

En respuesta, la reguladora realizó la revisión de la solicitud y observó que la documentación no cumplía con lo establecido en la norma. Asimismo, la comuna solicitó la inspección técnica.

Según la ATT, la inspección fue realizada el 4 de marzo pasado, en la que participaron técnicos de la reguladora, de la alcaldía alteña y la empresa ejecutora de la infraestructura.

“Si bien se realizó la inspección técnica de cumplimiento de condiciones mínimas, este es uno de los requisitos técnicos que debe cumplir el solicitante. Sin embargo, hasta la fecha el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto no cumplió con la subsanación de la documentación observada, la cual garantiza el cumplimiento de la continuidad en la prestación del servicio público de terminal terrestre”, enfatiza la ATT en respuesta a un cuestionario enviado por este medio.

Tarqui mencionó que las observaciones de la ATT se corrigen y se espera que sean subsanadas en esta semana y que la puesta en operación de la nueva megainfraestructura se realice hasta fin de mes.

Las obras de la terminal se iniciaron en mayo de 2015, con un costo inicial de 274 millones de bolivianos. Toda la construcción fue ejecutada en la gestión de Chapetón, quien asumió el cargo el 1 de junio de 2015, y luego de un análisis del proyecto, se modificó el presupuesto y se ajustó a 254 millones de bolivianos.





Fuente:paginasiete.bo