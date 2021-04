El ministro Edwin Characayo admite en un video que recibió el dinero del soborno

Página Siete Digital

A poco de ser aprehendido, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, admitió haber recibido los 20.000 dólares del soborno que le pagaron para beneficiar en el saneamiento de tierras.

“Hoy sí, me ha llamado (el contacto involucrado en el delito), después no sé acceder a estas cosas (sic). Me llamó y vino con esa cosa (el bolso con el dinero), y me sale con esas cosas. Me pasa a mí, me dijo: ‘Quiero que usted lo agarre’. No, le dije, que se lo pase a él, le dije, yo no, le dije», se le escucha decir en un video filtrado tras su arresto.

Después, escuetamente comenta que había tenido contacto con la persona que ofreció el dinero y que la derivó a conversar con su funcionario de confianza.

«Me ha preguntado, me ha dicho quién era, si verdaderamente era con la persona que estaba hablando. Ya nosotros hemos hablado con él, me dijo, entonces con él nomás, le dije”, indicó Characayo.

Este miércoles el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que se arrestó al titular de Desarrollo Rural y Tierras porque recibió un soborno de 20.000 dólares para favorecer a sectores con la tenencia de tierras.

Fuente:paginasiete.bo