Médicos advierten que no avalarán vacunas que no tengan certificación internacional

Ante el anuncio del Gobierno de comprar las vacunas antiCovid cubanas, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, anunció que la entidad no avalará la aplicación de inoculadores que no cuenten con certificación internacional. Agregó que hasta el momento no se tiene información de estos inmunizadores.

“Mientras no tengamos una certificación internacional de la vacuna cubana, nosotros no podemos avalar nada que no tenga una autorización internacional. Lo otro sería hablar de algo que no es legal, que no está aprobado”, señaló Larrea, en contacto con Página Siete.

Ante la escasez de vacunas en el país, el canciller Rogelio Mayta y el ministro Salud, Jeyson Auza, anunciaron que se gestiona la compra de inoculadores cubanos. Además se señaló que se iniciará una campaña para la liberación de las patentes con el objetivo de que el fármaco sea producido en otros países.

El titular del ente colegiado dijo que con este tipo de anuncios el Ejecutivo muestra una “desesperación total” al no poder cumplir con el cronograma de vacunación.

Larrea agregó que no se conoce nada sobre la efectiva del inmunizador de Cuba, por lo cual pedirán informes la Comité Científico.

