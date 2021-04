Movilización exige la libertad de Añez y rechaza persecución

Página Siete / La Paz

Una masiva movilización de ciudadanos recorrió anoche las calles de La Paz junto al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y otras organizaciones. Exigieron la libertad de la expresidenta del Estado Jeanine Añez y otras autoridades detenidas hace un mes y que se termine con la persecución política.

En Santa Cruz también hubo protestas de personas que se trasladaron hasta el Palacio de Justicia con críticas a la persecución judicial. En el lugar se aclaró que no hubo golpe, sino una sucesión constitucional y que el expresidente Evo Morales huyó del país luego de las protestas de 2019.

Ayer se cumplió un mes de la aprehensión de la exmandataria de transición en Trinidad, Beni, el pasado 13 de marzo. Al día siguiente una jueza determinó su reclusión en el penal de Obrajes por terrorismo, sedición y conspiración. Días después fue llevada al penal de Miraflores.

Una movilización masiva de personas con banderas bolivianas y carteles se concentró anoche cerca del atrio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y luego recorrió las calles rumbo al penal de Miraflores.

“Libertad para Jeanine”, “Esto no es justicia, es persecución”, “No hubo golpe, sino fue fraude, no más persecución política”, “libertad para los presos políticos”, rezaban algunos carteles que llevaban los ciudadanos movilizados. También se observaron a personas con pancartas con las fotos de los generales de las FFAA Alfredo Cuéllar, Franco Suárez, Jorge Mendieta y Flavio Arce para exigir su libertad.

Presa política

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Añez, leyó una carta que escribió su madre en la denuncia la persecución política y critica la lentitud en la vacunación contra la Covid-19 y la incapacidad del Gobierno para generar empleo. “Al pueblo boliviano, hace un mes que estoy presa en manos de la dictadura por un delito que no cometí y que nunca ocurrió, un mes en que la dictadura ha demostrado ser muy buena en la persecución política y muy mala en la vacunación contra el virus. Un mes en el que la dictadura ha desplegado talento por el abuso e incapacidad para crear empleo”, señala Añez.

En la misiva asegura que resistirá porque la causa es más grande que su pena y porque no está sola en su lucha. “Mucha gente dentro y fuera de Bolivia ha entendido que esto no es solo Jeanine Añez, esto es sobre la libertad, sobre la democracia y sobre Bolivia, gracias a todos los que están en esta causa y me apoyan, gracias Bolivia, gracias a los líderes y presidentes de tantos países y gracias a mis hijos por la fuerza que están mostrando. Dios los bendiga y mucha salud para todos, también para mis carceleros, duele el abuso, duele la injusticia, Dios bendiga a Bolivia”, complementa.

Ciudadanos marchan con una pancarta de la expresidenta.

En la movilización de anoche en La Paz participaron los integrantes del Conade, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal; legisladores de Creemos y de Comunidad Ciudadana. Durante el recorrido por El Prado, avenida Camacho y Miraflores se escucharon varios estribillos: “No, no, no me da la gana vivir en dictadura como la venezolana”, “¡Quién se cansa, nadie se cansa, Evo de nuevo, huevo c !”, “¡No tenemos miedo, c…!”.

Cuando la marcha llegó al penal de Miraflores, los ciudadanos entonaron el Himno Nacional y gritaron a viva voz: “¡libertad, libertad!”.

El Conade denunció que en un mes se cometieron detenciones ilegales, se vulneró el Estado de derecho y las garantías constitucionales de las personas.

El representante del Conade, Manuel Morales, sostuvo que se produjeron varias detenciones ilegales bajo el argumento de un supuesto “golpe de Estado” que nunca existió y por eso se plantea el enjuiciamiento de los jueces, policías y fiscales que ordenaron y ejecutaron arrestos de forma irregular.

El Conade rechaza que se utilice a la justicia para imponer únicamente el punto de vista del Gobierno y pide que se investigue de manera imparcial todas las vulneraciones a los DDHH desde las elecciones generales de 2019 hasta la crisis de oxígeno y las protestas que frenaron que este elemento vital llegue a los hospitales en plena pandemia.

Carolina Ribera leyó una carta manuscrita por su madre.

Morales anunció que se recurriría a diferentes instancias, como la Corte Penal Internacional. “Estamos trabajando en la demanda porque antes de las elecciones, la COB convocó a un paro y durante los bloqueos al oxígeno fallecieron más de 30 personas, eso debe juzgarse”, dijo.

Ayer trascendió una notificación de la Fiscalía a los abogados de Añez para una declaración que ella debe brindar próximamente “en calidad de investigada” por los procesos que inició el Ministerio de Justicia y que están relacionados con acciones efectuadas durante el periodo de transición, reportó EFE.

En marzo pasado, el Ministerio Público admitió denuncias contra Añez por delitos como resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública y discriminación, entre otros, en los que también se señala a colaboradores de su gobierno.

