Oruro: joven que fue víctima de violación grupal perdió la vida

En el municipio de Eucaliptus (Oruro) una joven fue víctima de una violación grupal. Este caso se dio a conocer ayer y la víctima perdió la vida por intoxicación, según informaron varios medios locales.

Los familiares detallaron que la muchacha fue invitada a una fiesta, en la localidad de Eucaliptus. Según la versión que los acusados relataron al hermano de la víctima, la joven se intoxicó y falleció; sin embargo, los médicos que recogieron el cuerpo de la joven y los familiares, se hallaron indicios de violación.

“El sábado en la tarde mi hermana viajó a Eucaliptus, justamente las personas que están adentro (en la cárcel), ellos le han llamado. Doña Wendy le ha llamado para que vaya a Eucaliptus, diciendo que es cumpleaños de su hijo”, relató el hermano de la víctima.

Contó que la joven acudió al llamado de su amiga y que en el domicilio de la anfitriona encontró bebiendo al esposo de Wendy a su primo y a su cuñado. “Ellos, los tres, habían estado tomando”. Sin embargo, los acusados le contaron al hermano de la víctima que solo bebieron dos cervezas y que la joven se mareó.

“Según dice el marido de Wendy, estaban tomando dos cervezas, él dice ‘dos cervezas nomás hemos compartido y se ha mareado’ y yo le he dicho ‘¿Cómo una persona por dos cervezas se va a marear?’ Uno dice que (la víctima) se había dormido en el sillón, pero otro dice que en el colchón se había dormido. El Rolando dice que había entrado (al cuarto) y le había dicho (a la joven), ‘comadre levántate, cómo vas a dormir así nomás’ y justamente se había dormido de costado y así con cama le había tapado”, relató.

El relato de los detenidos es que después de un rato vieron a la joven con la boca “medio verde” y no sabían qué hacer. Sin embargo, la familia halló varias evidencias que contradicen la versión de los sospechosos.

La primera es la versión de la amiga de la víctima. “Dice que le vio teniendo relaciones con su primo de Wendy. Yo le he dicho, ‘¿Si estabas viendo, por qué has mirado así nomás?’ Y ella dice que no le han hecho caso, ‘incluso me habían amarrado la puerta para que no salga’, dice”, contó el joven familiar.

Además, cuando la familia fue a recoger el cuerpo de la joven la encontró con otro pantalón, que le pertenece a uno de los sospechosos. “El buzo había estado escondido en una maleta. No hay su celular, también está tapado con puro barro. Yo le he dado la llave (a mi hermana) y ha aparecido botado en esa casa”, acotó. La ropa de la joven estaba manchada de barro.

Además el hospital de Eucaliptus, donde los sospechosos fueron a alertar del deceso de la joven, informó que el cuarto donde encontraron a la víctima estaba destrozado. “Dicen que estaba con el buzo bajado y su polera levantada y su sostén también, eso nos han comunicado”, lamentó el hermano.

Los violadores grabaron además el hecho y lo difundieron en un grupo de WhatsApp, que fue visto por los parientes. “Ayer en la tarde ha tenido un fallecimiento a causa de una intoxicación que ha sido provocada por las propias personas que tomaban bebidas alcohólicas. Ellos han tenido la intención de hacerle embriagar hasta no poder. Con la idea de hacerla dormir y aprovecharse de ella”, declaró un funcionario del departamento que lleva el caso.

Tras esto, la Policía procedió al arresto de tres individuos quienes fueron conducidos a celdas policiales. La Fiscalía informará durante la jornada los delitos por los que serán imputados los agresores.

Fuente:paginasiete.bo