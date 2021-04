Caso soborno: Lima asegura que $us 200 mil iban para dirigentes interculturales

Página Siete Digital

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este viernes que dirigentes interculturales se iban a beneficiar de los 200.000 dólares, de los 380.000 que fueron negociados con el exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, para sanear tierras fiscales.

“En la denuncia se señalaba que 200.000 (dólares) iban a los dirigentes de las comunidades de San Julián y esto es inadmisible, no porque pensemos que ellos han recibido dinero, sino porque no se puede mancillar instituciones tan grandes. Los interculturales son un pilar de este proceso y no estamos planteando una acusación contra ellos, les estamos pidiendo que, como todo ciudadano boliviano, aclaren, investiguen y nos den respuesta”, declaró Lima a Erbol.

La autoridad agregó que espera que los interculturales aporten con su testimonio para esclarecer lo que el Gobierno calificó como una «red de corrupción» al interior de Desarrollo Rural.

Characayo obtuvo el aval de esa organización para asumir la cartera de Desarrollo Rural y Tierras. Luego de la detención del exministro los máximos dirigentes del sector salieron en defensa de la autoridad, a la que calificaron como hermano y compañero que era víctima de un caso «planificado» por exautoridades de Evo Morales.

El abogado defensor de Characayo, César Rojas, indicó que su defendido ya era investigado incluso antes del escándalo del soborno.

“No es la primera vez que intentaron buscar algún tipo de antecedente o situación que pueda dar origen o justificar removerlo de cargo”, aseveró este viernes Rojas.

Señaló que buscaron “pretextos” para perpetrar la destitución del ahora exministro e intercultural, y que esta acción viene del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

“Evidentemente se buscó un pretexto para justificar la destitución del exministro y esto aparentemente viene del INRA, donde se realiza el saneamiento. En realidad, mi defendido y el Ministerio de (Desarrollo Rural y) Tierras no participan en el saneamiento”, aseguró a Red Uno.

Edwin Characayo fue aprehendido la noche del martes, por recibir una coima de 20.000 dólares como adelanto de un soborno de 380.000 que él, junto con el director de Desarrollo Rural y Tierras, Hiper García, iban a recibir para la adquisición y saneamiento de tierras en Santa Cruz.

