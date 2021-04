Directora de Aasana denuncia discriminación en redes sociales

Página Siete Digital

“Tengo que aclarar mi formación y experiencia como ninguna otra autoridad lo ha hecho y todo eso por ser mujer y en mi condición de mujer de pollera”, esas fueron las palabras de la recién posesionada directora de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), Arminda Choque, durante su primera conferencia de prensa.

La flamante autoridad -posesionada ayer miércoles- denunció que sufrió agresiones, como machismo y discriminación, por redes sociales. Ante estos ataques, tuvo que desglosar todo su historial de trabajo y estudios, competencias que la hicieron la elegida para dirigir la dirección nacional de Aasana.

“Como ayer lo dije, soy abogada de profesión, Titulada de la Universidad Mayor de San Simón (Umss), tengo cinco diplomados: en educación superior por competencias en la Umss, que está en proceso de trámite y defendido; otro diplomado que lo hice en derecho constitucional en la Umss, también en proceso de trámite y bien defendido; tengo mis otros diplomados en derecho administrativo de la Escuela de Gestión Pública y tengo un diplomado en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos en la UPB”.

Choque contó que durante su formación fue secretaria técnico computacional “que me ha abierto a trabajar en la federación de campesinos, en la cámara de Diputados, en el Ministerio de Minería de la unidad de medioambiente”.

Lea también: Un mes después del escándalo de los 36 vuelos, una mujer dirigirá AASANA

En Aasana recordó que lleva trabajando 12 años. Ingresó a la institución como ayudante de almacén e hizo su formación. “Después pude ser ascendida como secretaria de navegación aérea, ocho años pude servir como secretaria de navegación aérea. En ese ínterin, como todo aspirante pude formarme profesionalmente, pude obtener mi título de abogada, lo que me permitió el 2017 asumir como jefa de recursos humanos en la regional Cochabamba de Aasana, cargo que he ocupado más de tres años. Cargo que he ocupado de manera profesional, responsable, con ética y transparencia y de ello son testigos los propios compañeros de trabajo”, indicó.

A esta formación en la aeronáutica, añadió que fue formada como hace la institución con su personal, “pasé cursos en aeronáutica civil, uno de los último cursos fue el curso de gestión de calidad, lo que le permitió a Aasana tener el certificado de gestión de calidad para el tema de meteorología y me permitió coadyuvar. Esa formación me permitió entender mucho más lo que es la aeronáutica en Bolivia”, destacó.

Ayer, el día de su posesión, los usuarios de redes sociales cuestionaron la formación de Arminda Choque en temas de aeronáutica, catalogando la designación como si esta fuera “a dedo”. En respuesta, hoy Choque se dirigió a la población: “Quiero pedir que me permitan demostrar mi profesionalidad, mi capacidad, porque estoy segura de cumplir con este trabajo que es la dirección ejecutiva de Aasana. Déjenme trabajar, déjenme demostrar mi profesionalismo”, exhortó.

Ministro Montaño anuncia denuncia en el viceministerio de Descolonización

Al respecto, el Ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, calificó las agresiones a la directora de Aasana como ataques sistemáticos. “Ustedes han sido parte integrante de la posesión de ayer. Posesioné a una mujer profesional, con cuatro diplomados, hoy obviamente hemos visto en redes sociales atacar sistemáticamente a una mujer indígena que está siendo atacada vilmente”, lamentó.

Montaño explicó que “de los 14 directores que tenemos nosotros, una es mujer y es Arminda, una profesional que tiene experiencia por 12 años, por eso es que estamos presentando una denuncia al Viceministerio de Descolonización, para que se pueda detectar quiénes serían estas personas que discriminan a una mujer indígena profesional”, anunció.

Fuente:paginasiete.bo