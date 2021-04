«A través de mi ventana»: Netflix confirmó adaptación de la exitosa novela que nació en Wattpad

Infobae

En los últimos años ha cobrado mayor popularidad Wattpad, una red social donde se pueden publicar y leer historias de todo tipo de forma gratuita. De este sitio surgieron novelas que después serían adaptas en exitosas sagas cinematográficas, como es el caso de The Kissing Booth y After, la cuales cuentan con dos entregas y una tercera confirmada.

Ahora es el turno de A través de mi ventana, novela escrita por la venezolana Ariana Godoy y que tiene 177 millones de lecturas en Wattpad. Así lo dio a conocer Netflix España al publicar el primer clip oficial de la película y la confirmación de Julio Peña y Clara Galle como protagonistas.

“Este es Ares. Esta es Raquel. Y todo comenzó a través de su ventana. La película #ATravésDeMiVentanaNetflix, basada en la novela de @ari_godoy, ya tiene a sus protagonistas”, escribió la plataforma de streaming en redes sociales. Los jóvenes actores también mostraron su alegría por la revelación de esta noticia.

“Por fin puedo decir que interpreto a Raquel en la película A través de mi ventana, (…). No puedo expresar lo emocionada y agradecida que estoy con esta oportunidad y de vivirla con @juliopfernandez . BEST DIOS GRIEGO EVER”, dijo la Clara Galle en su cuenta de Instagram. Por su parte, Julio Peña comentó: “Somos un gran equipo trabajando para ofreceros un película que supere expectativas! Y espero que llegado el momento la disfrutéis mucho”.

Julio Peña es un actor de 20 años que saltó a la fama tras su participación en BIA, la ficción argentina de Disney Cannel Latinoamérica. También ha participado en distintos musicales, como es el caso de Mamma Mía, Moulin Rouge y Alicia en el país de las maravillas. Respecto a Clara Galle, no ha tenido un protagónico en alguna serie o película, pero sí en varios spots publicitarios. En su perfil de Salvador Agency, se informa que también se ha desarrollado en disciplinas como la gimnasia rítmica, el patinaje, la danza contemporánea, piano, canto, pintura y dibujo.

En cuanto a la historia, esta se cuenta desde la perspectiva de Raquel, una adolescente que está dispuesta a hacer todo para enamorar a su vecino Ares, aunque en un inicio implique observarlo desde su ventana.

“Ares, no, no el Dios griego, aunque podría serlo muy fácilmente con lo bueno que está (Enfócate, Raquel) Bueno como les decía, Ares Hidalgo mi odioso y muy muy atractivo vecino, el chico que acoso desde las sombras (literalmente) nunca había notado mi presencia (Porque básicamente lo miro desde la sombras) hasta que una serie de eventos, involucrado mi Internet, nos llevaron a interactuar por primera vez y pues, a algunas otras cosas que no me atrevo describir ahora. El hecho es que Ares cambió mi vida, ¿Para bien? ¿O para mal? Ya veremos. Mi nombre es Raquel, y esta es la historia que comenzó A través de mi ventana”, es la sinopsis oficial de la novela publicada en Wattpad.

La noticia generó sorpresa y felicidad entre los seguidores de la ficción, quienes afirmaron que era un paso importante para la comunidad hispanohablante de la red social: “Estoy súper emocionada por la noticia, A través de mi ventana fue uno de los primeros libros que leí en Wattpad. No puedo creer hasta dónde llegó la historia del Dios Griego y la Bruja. Simplemente orgullosa de Ariana Godoy”, comentó una usuaria de Twitter.

