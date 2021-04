Bolívar no creyó que era superior y que podía ganar

Sergio Apaza Director técnico

Fue un partido que despertó mucha expectativa porque se creyó que Bolívar podía clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La primera sorpresa que me llevé es al ver un Bolívar con línea de cinco, con Álex Granell como stopper por izquierda, delante una línea de cuatro y un solo delantero, Leonardo Ramos, contra un rival que en ningún momento de los 180 minutos fue superior, ni técnica, ni táctica, ni físicamente, en La Paz y en Barranquilla.

Bolívar comenzó a manejar bien el balón, de entrada. Junior no presionó. El equipo boliviano tuvo libertad, pero no profundidad, no generó situaciones de gol y en esta clase de partidos hay un aspecto que es fundamental: la lectura del juego. Por lo menos en el primer tiempo, Bolívar no se dio cuenta de que era superior. Todos nos dimos cuenta, excepto los jugadores de Bolívar. Si bien es cierto que se generó una situación de gol que no pudo convertir Erwin Saavedra, de una posición incómoda, la Academia tampoco generó más, porque no tuvo profundidad y tampoco amplitud porque la consecuencia de no tener profundidad es que no hay amplitud. Recibió un gol por un grosero error. El más sorprendido fue Junior.

En el segundo tiempo, después de leer bien el partido, seguramente el técnico Natxo González mandó a atacar más, pero cuando Bolívar estaba jugando mejor, cuando fue más ofensivo y comenzó a tomar el control del partido, vino una actitud totalmente irresponsable, la expulsión de Ramos. Con 10 jugadores Bolívar se lanzó al ataque, pero ya no era lo mismo.

Entraron Sadiku y Menacho, pero son jugadores que no están con el ritmo de Ramos. Bolívar se fue en busca del arco rival y recibió dos goles más que liquidaron el partido.

Junior fue superior mentalmente. Los jugadores de Bolívar no estaban convencidos de que podían ganar. Mentalmente no lo creían y quedaron eliminados ante un equipo inferior. No somos inferiores, pero no creemos que somos superiores y ése es un trauma que tenemos que superar.

Fuente:paginasiete.bo