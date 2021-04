Tras segunda vuelta, suman los pedidos de renovación del MAS

Página Siete / La Paz

Después de la derrota que sufrió el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el balotaje, suman los pedidos de renovación de su dirigencia. El domingo, ese partido perdió en las cuatro plazas donde se realizó la segunda vuelta: La Paz, Pando, Chuquisaca y Tarija.

“Hay dirigentes que se creen dueños del partido. Hay dirigentes que no quieren soltar la silla. Y allí está la Alcaldía de El Alto, la Alcaldía de La Paz, por culpa de esos dirigentes ( ). Nosotros vamos a plantear que haya primero la renovación de los dirigentes del instrumento político”, dijo Álvaro Chuquimia, dirigente de las juventudes del MAS de las 20 provincias del departamento de La Paz.

Consultado sobre si la renovación debe alcanzar a Morales, el líder juvenil manifestó: “Eso no lo puedo decir, yo tengo ese respeto al hermano Evo Morales”. Luego, indicó que el exmandatario “no es bachiller, pero demostró trabajo”.

“Yo como joven voy a proponer que haya renovación de los dirigentes de las departamentales, regionales, tiene que haber renovación completa desde ese punto. Lo que nosotros queremos es renovación”, insistió.

Por su parte, el senador del MAS Félix Ajpi sostuvo que está a favor de que haya una renovación en esa tienda política. “Yo soy parte de la renovación, yo voy por eso, porque seguro formalmente vamos a evaluar lo que ha sucedido en estas subnacionales, elección de candidatos, cuál ha sido la razón para que hayamos perdido los cuatro departamentos en la segunda vuelta”, expresó el legislador.

Ajpi dijo que esa renovación se debe dar a través de congresos departamentales y un congreso nacional. Respecto a si el recambio debe alcanzar al expresdiente Morales, manifestó que eso dependerá de lo que decida el congreso.

Segundina Flores, exejecutiva de las Bartolinas, indicó que fue excluida de la reunión de evaluación del MAS, prevista para ayer. “Hoy en día hay una evaluación, pero no estamos todas. Yo soy parte de la directiva del MAS y no nos han informado para que estemos en esa evaluación, hoy día en Cochabamba. Entonces yo no estoy participando en esa evaluación”, declaró Flores a Radio Compañera.

Esta semana, Flores pidió evaluar a los dirigentes del MAS de las nueve direcciones departamentales, incluso a Morales, por los resultados de las subnacionales. También planteó purgar a los dirigentes “vitalicios”.

Ayer, manifestó: “No me explico, no entiendo, por qué no llamamos a todos para evaluar. No sé si porque hablo que estoy criticando será por eso, no sé, no entiendo”.



