Arce dice que hay confabulación interna y externa contra su gobierno

Página Siete Digital / La Paz

El presidente Luis Arce sostuvo este sábado, en una concentración de los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), en Cochabamba y donde no se guardó distancia social, que hay una presunta “confabulación” interna y externa contra su gobierno, que cumple los primeros 134 días y en los que no dejó de mencionar el supuesto “golpe de Estado”.

“Los que perdieron en las urnas, los que no recibieron el voto popular ahora siguen confabulando y siguen maquinando un golpe de Estado, una desestabilización porque son incapaces de ganar con el voto popular ( ). Los bolivianos somos gente de paz, pero hay intereses extranjeros y nacionales que no quieren que vivamos en paz”, dijo el mandatario junto a la cúpula masista entre ellos Evo Morales, los presidentes del Senado, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Freddy Mamani, entre otros.

En la concentración de militantes masistas, en su mayoría funcionarios de los ministerios y otras entidades descentralizadas, que el viernes se trasladaron en buses hasta la Av. Blanco Galindo de la ciudad de Cochabamba, Arce dijo que también hay conspiración extranjera contra su gobierno.

“Pero hay intereses extranjeros y nacionales que no quieren que vivamos en paz, han demostrado claramente en 11 meses y fracción de gobierno (de Jeanine Añez), ¿qué hicieron en 11 meses? saquearon al país, estaban negociando nuestros recursos naturales, había tremendos hechos de corrupción que hoy se están ventilando en la justicia, los recursos naturales han sido siempre y serán lo primero que vamos a resguardar”, dijo Arce.

El jefe de Estado pidió justicia para las víctimas del supuesto “golpe de Estado” que supuestamente se produjo después de la renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019. “Les decimos una vez más que no nos mueve el odio, no nos mueve la venganza, nos mueve ese nuestro afán inquebrantable de justicia para el pueblo boliviano”.

Arce afirmó que los bolivianos son gente de paz, pero advirtió que hay intereses extranjeros y nacionales que no quieren que vivan en paz, tal como se ha demostrado en once meses de gobierno transitorio. “Ese golpe de estado que ahora quieren negarse, se hacen los santitos, no aparecen. Muchos estuvieron involucrados en ese golpe de Estado que generó en la masacre de 36 bolivianos y les decimos una vez más, no nos mueve el odio, no nos mueve la venganza, sino el afán inquebrantable de justicia para el pueblo boliviano”, dijo.

El mandatario también se refirió al respaldo que recibió el encarcelamiento de Añez en su calidad de exsenadora, desde el pasado 15 de marzo. “Vemos cómo se habla de una mujer en la cárcel (Jeanine Añez), cuando hay 36 madres de familia que siguen llorando la muerte de sus hijos, más de 2.000 familias que lloran a sus hermanos heridos, a sus familiares heridos”.

