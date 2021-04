Observan que Gobierno no posesiona nuevo ministro de Tierras hace 5 días

Página Siete Digital / La Paz

La oposición observó este sábado que el Ejecutivo no haya posesionado al nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras en reemplazo de Edwin Characayo, quien fuera encontrado in fraganti recibiendo un soborno de 20 mil dólares, desde el pasado martes y no descartó presentar una solicitud de informe escrito por este vacío que seguramente afecta a la población que realiza sus trámites.

“Lo que corresponde era la destitución de la autoridad y posesionar a un nuevo ministro”, afirmó este sábado el diputado Alberto Astorga de Comunidad Ciudadana (CC) y recordó que desde la aprehensión de la exautoridad el Ejecutivo no informó sobre la destitución de Characayo, en los últimos cinco días, y “no se ha preocupado en remplazarlo”.

Según el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, el exministro Characayo recibió 20 mil dólares de un total de 380 mil, la noche del martes en el paseo de El Prado, y por cuya flagrancia fue aprehendido junto al exdirector de Desarrollo Rural, Hiper García. El jueves, del Castillo informó que hay otras “dos personas implicadas” en la “organización criminal”.

El diputado Alejandro Reyes (CC) destacó este sábado la lucha contra la corrupción pero “no podemos dejar un ministerio sin una cabeza, es necesario tener gestores y gestión pública” entonces “se necesita un ministro y ojalá sea un ministro que cumpla con los méritos correspondientes” pues “nosotros pedimos que el Estado no sea un botín de guerra o botín de gestión, no significa asaltar el Ejecutivo”.

Astorga dijo que la no posesión de un nuevo ministro en lugar de Characayo es una “muestra de la improvisación del Ejecutivo, como ocurre con las vacunas”, pues el “exministro está aprehendido” y su cargo está acéfalo desde hace cinco días.

Astorga anunció que CC solicitará al Ejecutivo un informe escrito, exigiendo razones de por qué no fue posesionado un nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras y expresó su esperanza porque la nueva autoridad sea “idónea y con valores”.

El diputado alteño Juanito Angulo, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que ya se debió nombrar a un nuevo ministro y aseguró que al partido azul le sobran cuadros políticos y profesionales para reemplazar a Characayo.

“Nos sobra, nos rebalsan los cuadros políticos, nos sobran los profesionales que pueden ocupar esa instancia; va haber nombramiento, dejemos que nuestro presidente (Luis Arce) designe porque hay varias sugerencias de diferentes organizaciones vivas y sociales que tiene el país y de la misma estructura del MAS; a veces un poco difícil determinar, pero tiene que nombrar para continuar con las tareas de esta repartición”, añadió.

Characayo fue posesionado como ministro de Desarrollo Rural y Tierras el 1 de diciembre de 2020 luego de una polémica que se generó en torno a su antecesor, Wilson Cáceres, que fue echado por nepotismo. La jueza Claudia Castro determinó el jueves que Characayo cumpla cinco meses de detención preventiva en Palmasola de Santa Cruz. Hasta este sábado continuaba en La Paz.

