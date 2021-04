Todo sobre la vacunación: 21 preguntas y respuestas

Verónica Zapana S. / La Paz

¿Cuánto de protección da el inoculante?, ¿una persona vacunada se puede contagiar de la Covid? y ¿qué pasa con AstraZeneca? son algunas de las 21 preguntas que son resueltas por dos destacados especialistas del país.

Página Siete conversó con dos inmunólogos y expertos en vacunas, el docente investigador y asesor de la UMSA Roger Carvajal, y el director del Hospital del Niño, Alfredo Mendoza. Ambos disiparon 21 dudas frecuentes sobre los inoculadores contra la Covid-19. Además, los especialistas explican por qué una persona debe vacunarse.



1 ¿Las vacunas contra el coronavirus son seguras?

Sí, porque todas las vacunas pasaron por los estudios de seguridad, es decir que pasaron la fase preclínica y la clínica en sus tres etapas. Por eso se ha comenzado su comercialización.

De acuerdo con datos internacionales, 265 vacunas comenzaron su investigación y seis o siete han llegado a comercializarse. Todas son seguras, de lo contrario no estarían en el mercado.

A Bolivia llegaron tres vacunas: la rusa Sputnik V, la de la universidad de Oxford AstraZeneca y la de China, Sinopharm. Esta última ha pasado la etapa tres, pero aún no fue concluida porque faltan algunos datos, pero por emergencia fue aprobada para su uso en el país asiático y algunos países como Bolivia.



2 ¿Cuánto de protección da una vacuna contra la Covid-19 a una persona?

La vacuna protege contra el coronavirus en 90% y contra la enfermedad grave en 100%, es decir aquella que llega al hospital. Eso sí, no protege de la infección, por eso la gente se podrá seguir infectando, pero no se enfermará. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el virus puede entrar en las células de la mucosa: de la nariz y la garganta, ahí puede reproducirse, pero no entrará al interior del organismo.



3 ¿Después de recibir la vacuna, una persona se puede contagiar de la Covid-19?

Sí, puede contagiarse, pero no enfermar. El virus entra al interior del organismo y la inmunidad que se ha generado con la vacuna lo atrapa y lo elimina rápidamente. Aunque, la Covid podrá seguir en las mucosas de la nariz, la faringe y el tracto digestivo, pero no dañará el pulmón, el intestino, ni nada. Es decir que el virus quedará en las superficies dando vueltas.



4 ¿Entonces cuánto tiempo se queda el coronavirus en las mucosas?

Se queda un tiempo, luego se elimina. Por su biología, el virus no es eterno. Pero, la persona se puede seguir infectando otra vez si no se genera el anticuerpo llamado IGA, el cual protege la mucosa y evita que el virus llegue a tomar contacto con la mucosa.

Ese anticuerpo IGA no se genera con estas vacunas; hay otros (inoculadores) que están desarrollándose y que se van a ensayar pronto, específicamente es una (vacuna) china que también se administra vía nasal, es inhalante y protege la mucosa con esterilizantes porque no permite que se infectan las mucosas.



5 ¿Una persona puede llegar a morir si se vacuna contra la Covid-19?

No, si recibe la vacuna no se va a enfermar. Si no tiene enfermedad grave, menos se va a morir.



6 ¿Si una persona está cursando la enfermedad, cuánto tiempo debe esperar para recibir la vacuna contra la Covid-19?

Se estima que debe esperar 90 días, pero hay gente que ha desarrollado títulos altos de anticuerpos, entonces pueden esperar más tiempo todavía.

7 ¿Si una persona está lista para recibir la vacuna, puede escoger la dosis de acuerdo con el laboratorio?

No, no se puede escoger. Actualmente están a disposición las dosis de las vacunas Sinopharm, AstraZeneca y Sputnik V.

8 ¿Hubo un informe de una autoridad de China que indica que sus vacunas no son tan eficaces, es cierto?

Aparentemente, la vacuna Sinovac de China tiene una eficacia de 50 a 57%%, la Sinopharm, que está en Bolivia, de 78%, según estudios hechos en Arabia. Pero, los estudios aún no se han terminado.

Para la OMS (Organización Mundial de la Salud), las vacunas, por lo menos deben tener un 50% para tener el permiso y para que vayan al mercado. Estas vacunas de China cumplen con ese requerimiento. En todo caso, la efectividad de una vacuna depende mucho de las personas. Si están inmunizadas, pero siguen exponiéndose al virus y tienen una mala dieta, se infectarán de la Covid-19, aunque no llegarán a una etapa grave.

9 ¿Qué pasa con las dosis de la vacuna AstraZeneca, es cierto que producen trombos?

Se registraron casos en un 0,0001%, es decir, uno en un millón tuvo trombos. Pero también esas personas son aquellas que pueden desencadenar trombos por otras sustancias con algunas hormonas, heparinas y otras.

Esas personas con la susceptibilidad a desarrollar trombos tienen activado el factor FP4 (factor plaquetario 4) donde se desarrollan rápidamente anticuerpos contra las plaquetas; esto ocurre en una persona por millón aproximadamente, lo que significa que de los siete millones de vacunados que tendrá el país, siete podrían quedarse con esa afección.

El riesgo es mucho más alto si no se pone la vacuna. Si no se coloca tiene una probabilidad de 10% de enfermarse y del 2% de morir. Está muy clara la diferencia.



10¿Entonces, es recomendable recibir dosis de la vacuna AstraZeneca?

Claro. Las probabilidades de tener los trombos son bajísimas, tan bajísimas que no equilibran ni por muchos millones el beneficio. No tenemos para escoger vacunas, además porque no hay dosis y en la actualidad estamos en un lugar contaminado, está viniendo la tercera ola, puede llegar con la cepa P1, que mata a cientos. Por eso usted debe vacunarse.

Además, si se detectan rápidamente, los trombos se curan. No es mortal, por eso es importante reportar rápidamente.



11 ¿Qué cuidados debe tener una persona después de recibir la vacuna contra la Covid-19?

Después de recibir la vacuna, la persona debe quedarse en el centro de salud entre 15 y 30 minutos, por si se registra una reacción anafiláctica, es decir alergia intensa con caída de presión, asma o algo así. En ese tiempo deben reportar si algo les duele y si mejora. Por suerte no hay un caso grave.



12 ¿Cuánto tiempo se debe esperar para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus?

Los protocolos indican 21 días en algunas vacunas y en otras 28, pero con AstraZeneca son tres meses. La segunda dosis es de reforzamiento porque lo que hace es que uno tenga más títulos de anticuerpos y que duren más tiempo.

13¿La vacuna protege a las personas de las nuevas cepas del coronavirus?

Hay una eficacia, pero aún está en estudio cuál es el porcentaje de protección.

14 ¿Si una persona vacunada se infecta de la Covid, puede transmitir el virus?

Sí, si se infecta y está expuesta, puede llegar a transmitir el virus. Pero no se enferma. La transmisión depende de la cepa, pero se puede bloquear la transmisión con las medidas de bioseguridad, se puede llevar adelante en un buen nivel de seguridad.

15 En la segunda dosis, una persona puede recibir un inoculador de un laboratorio diferente del de la primera dosis?

No. No hay estudios serios que avalen que poniéndose una vacuna de un laboratorio y otro después, tengan una eficacia significativa, no hay.

16 ¿Cuáles son los efectos adversos luego de ser vacunado, cuánto tiempo tardan en aparecer?

Si son efectos adversos alérgicos demorarán máximo 30 minutos o incluso dos horas, pero no se reportaron efectos adversos graves en el país. Además, la vacuna china no tiene ningún conservante conocido que produzca reacciones alérgicas, entonces no hay mucho riesgo. No se ha reportado ningún efecto colateral.

No obstante, los efectos colaterales locales -como el aumento de volumen en el lugar donde se vacunó, dolor y enrojecimiento en el sitio de la inmunización- se presentan porque todas las vacunas contienen aluminio y eso es lo que produce tal efecto.



17 ¿Después de recibir la inmunización, cuánto tiempo tardan en aparecer los efectos locales?, ¿cuándo desaparecen?

Pueden aparecer en el lapso de 12 horas y pueden durar hasta 36 horas. Otros efectos colaterales -como cefalea y dolor muscular- se remiten solos sin ningún analgésico y máximo duran unas 36 horas.



18 ¿Son mayores los efectos en la segunda dosis?

No, no se reportaron mayores efectos adversos ni en la primera dosis ni en la segunda. Además, no existen datos de alguna vacuna que en una siguiente inoculación produzca más efectos colaterales.



19 ¿Qué ocurre si una persona no recibe la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19?

La segunda dosis asegura la eficacia. Con las dos dosis, la Sputnik V llega a una eficacia de un 91,6%. Además, la segunda dosis sirve para mantener el efecto de la vacuna, vale decir que la inmunización dure más en el tiempo.



20 ¿Si cae en feriado o fin de semana, la cita para acceder a la segunda dosis, cuánto tiempo puedo esperar para recibir el inoculador?

Uno o dos días no afectará mucho. Las productoras dicen que las vacunas deben darse entre 21 y 28 días, dependiendo de la vacuna. Dos de las que usamos en Bolivia pueden tener máximo un intervalo de 33 días y la AstraZeneca, de tres meses.



21 ¿Una persona puede adelantar su segunda dosis y debe seguir usando el barbijo?

No, no puede adelantar por un tema logístico. Y sí, una persona que recibió la vacuna debe continuar usando barbijo, además debe cumplir con las medidas de bioseguridad: lavarse las manos y continuar con el distanciamiento social para no infectarse.

Hay una gran demanda de las vacunas contra la Covid en Bolivia

