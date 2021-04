Eva a Evo: Traidor es aquel que huye y deja abandonado e indefenso a su pueblo

Página Siete Digital / La Paz

La alcaldesa electa de El Alto Eva Copa le dijo este domingo a Evo Morales que “traidor es aquel que huye y deja abandonado e indefenso a su pueblo”, después que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) dijera que los “traidores” se reunieron, incluido ella, con el también electo gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, el jueves 15 de abril, en la ciudad de Tarija, donde varios líderes regionales acudieron para participar de la efeméride departamental.

“Y si de traidores hablamos, traidor es aquel que huye y deja abandonado e indefenso a su pueblo”, le dice Copa, que asumió la presidencia del Senado en noviembre de 2019, después que Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, renunciaran en cascada a sus cargos el domingo 10 de noviembre.

La Organización de Estados Americanos (OEA), que realizó auditoría a las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por Evo Morales, estableció que hubo “operaciones dolosas” en las elecciones, las que alteraron «la voluntad expresada en las urnas». Entre las «acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección» señala la «paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)». El estudio fue avalado por la Unión Europea.

Copa también le pide a Morales que “no mienta” ni intente tapar su derrota en las subnacionales, con sus candidatos elegidos por su “dedazo”. “Señor Evo Morales no mienta al pueblo boliviano, tampoco quiera cubrir la derrota de su partido lanzando injurias y falsedades”, dijo la alcaldesa electa de la ciudad de El Alto, población que mayoritariamente votó a favor de la candidata de Jallalla tanto por la primera autoridad municipal como por gobernador de La Paz, Santos Quispe.

La alcaldesa electa también le dijo a Evo Morales “político mentiroso” si no prueba que el jueves 15 de abril se reunió con Camacho en Tarija. “Si usted afirma que mi persona se reunió con el señor Camacho, presente pruebas y demuestre dónde y a qué hora sostuve dicha reunión. Con valentía de mujer, lo desafío a que corrobore sus aseveraciones, caso contrario usted quedará como un político mentiroso”, desafió Copa en redes sociales.

Más temprano, Evo Morales dijo en radio Kausachum Coca que los “traidores”, las autoridades electas, se reunieron en Tarija con Camacho. “La tarde de ese día (15 de abril) en un hotel de Tarija, se han reunido con (Luis Fernando) Camacho, Damián Condori, Eva Copa, (Óscar) Montes y otros los que han ido. Los traidores reunidos con Camacho, quiero que sepa el pueblo boliviano, especialmente los movimientos sociales”, dijo Morales, quien huyó del país en noviembre de 2019, después de renunciar y conocer el resultado de auditoría a las elecciones en su contra, presentada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

12 mentiras de Evo en 2019

“Hasta el día de mi renuncia no había ni un muerto”, “no hubo fraude, fue un golpe cívico militar”, “propuse nuevas elecciones sin Evo”, son algunas de las mentiras que Evo Morales dijo en distintas entrevistas realizadas en México donde se asiló entre el 11 de noviembre y diciembre de 2019.

1. El asilo

“En 2002 me expulsaron del Congreso para inhabilitarme por órdenes de la Embajada de EEUU. Ahora me expulsan de Bolivia”, señaló en entrevista con la Vanguardia. Evo Morales no fue expulsado. México le ofreció el asilo y él aceptó. Las autoridades bolivianas señalaron que no había motivos para que salga del país.

2. Presidenta

“Ayer (12 de noviembre de 2019) aparece (Jeanine Añez como Presidenta) sin respetar la Constitución. Pueden inventar cualquier figura jurídica pero no respetaron la Constitución”, dijo Morales al segundo día de estar en México. La sucesión presidencial se activó cuando Evo aceptó el asilo y dejó el país y fue avalada por el Tribunal Constitucional.

3. Renuncia

“El domingo (10 de noviembre de 2019) en la mañana dije que renunciaba a todo mi derecho a ser candidato. Dije “si Evo les perjudica, hagamos nuevas elecciones sin Evo, aunque correspondía la segunda vuelta”, señaló en al menos dos entrevistas. Antes de su renuncia no señaló que dejaba su candidatura, solo ofreció nuevas elecciones.

4. Fraude

“La OEA tomó una decisión política y no técnica ni jurídica. Nosotros ganamos en la primera vuelta. No aceptan que un indio sea presidente por otros cinco años”, afirmó Evo. La OEA estableció “operaciones dolosas” en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y presentó un informe técnico sobre las elecciones. Advirtió varias anomalías e irregularidades informáticas.

5. Reelección

“El referendo no era iniciativa propia, sino de los movimientos sociales. Pero era para no modificar la Constitución y no se la cambió hoy. Luego los miles de compañeros pidieron una sentencia constitucional para repostularme”, explicó. En el 21F la población le dijo NO a la repostulación para un cuarto mandato.

6. FFAA

“No equipé a las Fuerzas Armadas para disparar contra el pueblo. Yo le di una buena imagen, por eso hay mucha protesta y descontento contra las FFAA”, dijo Morales a la Vanguardia. Durante su gestión las FFAA recibieron varios beneficios por parte del gobierno y les criticaron por su apoyo a Morales.

7. Contacto

“Nos comunicamos (con las organizaciones sociales), nos informan, pero es imposible desde acá movilizarlos. Los compañeros no son un instrumento de lucha, ellos evalúan y se organizan entre ellos”, indicó.

Desde antes de su renuncia hasta luego de llegar a México, por medio de las redes y declaraciones públicas convocó a sus seguidores a movilizarse.

8. Muertos

“Hasta el día de mi renuncia, 10 de noviembre, había cero muertos por bala. Permanentemente hemos cuidado que no se usen las balas contra el pueblo”, afirmó el expresidente. Sólo en los conflictos poselecciones, hasta su renuncia, hubo tres personas muertas, dos por bala. Por estos casos se busca a militantes del MAS que se presume sean los autores.

9. Dictadura

“Tantos muertos en estos días. A mí me acusaron de ejercer una dictadura y la gente se hace la burla. Dicen que era mejor la dictadura de Evo sin muertos, con la democracia en siete días ya hay 30 muertos a bala”, indicó en México. Organizaciones de derechos humanos contabilizaron más de 100 muertos durante su gobierno, sin investigación.

10. Militar

Después de salir del país, Morales señaló que lo ocurrido en Bolivia fue “un golpe de Estado cívico, policial y militar”. Aunque repitió las declaraciones en varias entrevistas no respondió por qué en su carta de renuncia no hace referencia a las FFAA.

11. Imágenes falsas

El miércoles 13 de noviembre de 2019, Morales ofreció en México una rueda de prensa en la que mostró un video sobre la represión policial en Bolivia instruida por la expresidenta Jeanine Añez. Las imágenes utilizadas corresponden a un conflicto de octubre de 2013 en México.

12. Lamento boliviano

En la misma conferencia de prensa del miércoles 13 de noviembre de 2019, Morales relató: “Cuando era niño, en la escuela, mis profesores me hacían cantar Lamento boliviano”. La versión original del tema al que hace referencia data de 1984, cuando él tenía 25 años.

