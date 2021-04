Tras aval, exinterventor «donó» Bs 20 mil de Epsas a la Csutcb

Leny Chuquimia / La Paz

Trabajadores denuncian que Miguel Ángel Gonzales Quispe, exinterventor de Epsas, donó a la Csutsb —organización social que avaló su posesión— la suma de 20.000 bolivianos, dinero que salió de las arcas de la empresa de saneamiento y agua. El actual interventor, Bladimir Iraizos, anunció que investigará el caso y que de corroborarse, corresponde un proceso, ya que este tipo de desembolsos son ilegales.

“Este tipo de donaciones no pueden existir porque no tienen sustento legal. Ahora, alguna vez se hace una colaboración, pero debe ser a título personal y no de la empresa. Hay casos excepcionales que están reglamentados, sobre todo en tema de agua, como hicimos hace unos días en un hogar de niños donde se rebajó la tarifa y llevamos algunos juguetes. Ese tipo de beneficios se puede hacer pero más allá no. Haré el seguimiento. Si se comprueba, corresponde una investigación y un proceso”, manifestó Iraizos.

La Csutcb envió una nota de solicitud de donativo.

Página Siete tuvo acceso a copias de las cartas de solicitud de donación a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), a la hoja de ruta de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), a la boleta de desembolso y a la orden de pago en tesorería.

La documentación fue puesta en conocimiento de Iraizos para que ratifique o niegue su veracidad. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta sobre la documentación.

La solicitud de “donación”

“Sí, mi firma está ahí (en el recibo de la boleta de pago de tesorería). Sólo puedo decir que se ha procedido de manera administrativa y en ese rango es legal. Imagino que las autoridades han considerado la autorización… Fue una solicitud de donación, sólo eso puedo indicar”, manifestó R. C. L., la funcionaria de Epsas que firmó como “recibida” una boleta de tesorería por 20.000 bolivianos.

El 19 de enero de 2021, días antes del aniversario de la Csutcb, esta organización social hizo llegar a Epsas una solicitud de “donación de muebles y refacción de oficina” para la Comisión Política del ente sindical.

La hoja de ruta en Epsas, de la petición a Gonzales.

La misiva, dirigida al entonces interventor de la operadora de agua y saneamiento Miguel Ángel Gonzales Quispe, explica que durante los conflictos postelectorales de 2019 y en toda la gestión 2020 la infraestructura y el mobiliario de la confederación sufrieron “daños y saqueos considerables” que dejaron a la organización sin un lugar de reunión.

“Es por eso que acudimos a usted para pedir que nos facilite, en calidad de donación, el mobiliario necesario (escritorios, sillas gavetas, televisor) así como la refacción y pintado de nuestra oficina correspondiente a la Comisión Política”, señala la nota.

El documento está firmado por seis dirigentes. No lleva la rúbrica ni el sello del máximo líder de la Csutcb, Eber Rojas, pero sí la del presidente de la Comisión Política, Hugo Casilla.

Las firmas son las mismas que figuran en el aval que recibió Gonzales para su posesión como interventor -el 5 de enero pasado- y en la nota de respaldo para su restitución, cuando fue destituido por malos manejos de la empresa, el 22 de febrero.

Su gestión -observada por despidos injustificados y contrataciones irregulares con sueldos altos y cargos nuevos- dio lugar a protestas de los trabajadores. La crisis desencadenó en el cambio de tres interventores en menos de una semana. Incluso el presidente Luis Arce se vio involucrado en un polémico audio en el que explicaba al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq) los motivos de las destituciones .

Aunque la nota pide la donación al interventor, sin mencionar que deba ser institucional, Gonzales da curso a la solicitud como si ésta fuera hecha a la empresa. Se abre una hoja de ruta para dar curso al pedido y se da paso a un proceso administrativo para autorizar el desembolso de 20.000 bolivianos, bajo el rótulo de “Donación de mobiliario y pintado de oficina Csutcb”.

El pago, según la boleta de tesorería, se hizo el 20 de enero, 24 horas después de la solicitud. R. C. L., secretaria de Gerencia General de Epsas, firma como la receptora para el desembolso.

El comprobante de pago de los 20.000 bolivianos.

Gonzales también rubrica este documento, como constancia de autorización del pago, además de otros cuatro funcionarios del área financiera.

Consultada sobre si fue el único “donativo” que se hizo a una organización social o si este tipo de solicitudes era común, R. C. L. respondió: “La verdad, trabajé en Epsas apenas un mes y medio, los funcionarios antiguos deben saber si es regular o no. En el poco tiempo que trabajé fue el único que se recibió”, dijo.

Ni Gonzales ni el máximo dirigente de la Csutcb respondieron a los requerimientos para establecer si el donativo se hizo efectivo.

Fuente:paginasiete.bo