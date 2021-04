Vaca disputará su Copa 11 y va a la caza de Soria y Borja

Marco Mejía / La Paz

Daniel Vaca (42 años) está a punto de jugar su undécima Copa Libertadores de América y con una más igualará a Carlos Borja y Vladimir Soria, que desde hace más de dos décadas son los jugadores que más versiones del torneo internacional han disputado en el fútbol boliviano.

El actual golero de The Strongest apunta a ser titular en el encuentro que los atigrados sostendrán el miércoles frente a Boca Juniors y si lo hace, llegará a 11 versiones en su carrera.

Vaca fue inscrito en Blooming en las ediciones de 1999 y 2000, además de Oriente Petrolero en 2003, pero no jugó en ninguna de ellas, razón por la que su primera Libertadores la disputó recién en 2008, cuando defendía la casaca de San José de Oruro, club que fue emparejado con las Chivas de Guadalajara, Santos y el Deportivo Cúcuta de Colombia.

“Estuve sólo inscrito con Blooming y Oriente, pero nunca pude debutar oficialmente, recién lo hice cuando estuve en San José”, admitió el guardameta cruceño.

En 2010, el arquero fue campeón con Wilstermann, pero no jugó la Copa con los aviadores. Posteriormente se sumó a The Strongest y desde 2012 ha disputado nueve Libertadores consecutivas con el Tigre, como no lo ha hecho ningún jugador en este medio.

Soria y Borja

De momento Soria y Borja tienen 12 presencias en la Copa Libertadores. Los dos cochabambinos fueron referentes por varios años en el club Bolívar. Borja disputó su primera versión con la Academia en 1979 frente a Wilstermann y los equipos paraguayos de Olimpia y Sol de América. El volante siguió después con las ediciones de 1983, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y antes de dejar la práctica activa jugó la Copa de 1997 frente a Oriente, Guaraní, Cerro Porteño Minervén y Sporting Cristal.

En cambio, Soria debutó en el certamen de clubes con la divisa de Wilstermann (1982), en el grupo en el que también estaban involucrados The Strongest, Boca Juniors y River Plate. Cuando Soria llegó a la Academia jugó las versiones de 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 y la última fue en 2000, año en el que se retiró del fútbol.

Los partidos del golero

Hasta el año pasado, Vaca disputó 56 encuentros en el certamen que controla la Conmebol. Seis compromisos atajó para el cuadro Santo y 50 lo hizo en filas de The Strongest.

En las casi 10 ediciones que cuidó el arco stronguista, Vaca estuvo ausente en seis partidos: en 2014 su lugar fue ocupado por Andrés Jemio en el juego con Atlético Paranaense; el mismo año Gustavo Fernández atajó contra Universitario de Deportes de Perú.

En 2018, el arquero sufrió una lesión en la tibia del pie izquierdo y sólo pudo jugar dos partidos en la Copa; su lugar fue ocupado en el pórtico atigrado por sus colegas José Peñarrieta y Ever Caballero.

El 3 de noviembre de este año, Daniel Vaca Tasca cumplirá 43 años, aún no ha definido el momento de su retirada, aunque si se clasifica con The Strongest a otra Libertadores, “no dejará pasar la oportunidad” de igualar a Soria y Borja como los más coperos del fútbol boliviano.



Fue suplente en tres copas

Blooming En la Copa Libertadores de 1999, Vaca fue suplente de José Carlo Fernández y un año después quien jugaba de titular era Carlos Arias.

El guardameta recuerda que en la versión 2003 de la competición también estuvo en la banca del equipo refinero. "El Gato Fernández seguía de titular y yo estuve de suplente contra Nacional de Uruguay y Racing de Argentina", recuerda Vaca.

De acuerdo con nuestros registros, el golero tuvo su primer compromiso internacional en la desaparecida Copa Merconorte. Fue jugando con Blooming frente al Emelec de Ecuador el 10 de octubre de 2001. El compromiso concluyó emparejado 0-0, en el estadio Tahuichi Aguilera.

Fuente:paginasiete.bo