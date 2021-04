Reyes Villa niega versión de Morales; dice que no hay acercamiento con Copa para las elecciones de 2025

Brújula Digital

El alcalde electo de la ciudad de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, rechazó este lunes la versión que fue difundida el domingo por el presidente del MAS, Evo Morales, en sentido de que planifica encarar las elecciones generales de 2025 junto a la alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa.

“Quiero denunciar que la gente de Eva Copa y Manfred (Reyes Villa) hace dos o tres semanas se han reunido y planificaron juntos ir a las elecciones de 2025. Ni siquiera empezaron su gestión y ya piensan en 2025″, sostuvo Morales en una entrevista con Radio Kausachun Coca.

Este lunes, en una entrevista con radio Panamericana, Reyes Villa negó esa versión y aseguró que su prioridad es el desarrollo de la ciudad de Cochabamba y cómo enfrentar la emergencia sanitaria a causa del coronavirus (Covid-19), ya que de nuevo colapsaron los hospitales cochabambinos a causa de enfermos por Covid-19.

“No hay absolutamente nada, yo no creo que deberíamos adelantar el ambiente electoral, faltan muchos años, yo no estoy en eso, yo estoy trabajando en todo lo que significa los problemas que hay en la gestión, estoy tratando de traer vacunas (anticovid) para Cochabamba y estoy tratando de ver el tema de salud”, sostuvo Reyes Villa, quien asumirá la titularidad de la Alcaldía de la ciudad de Cochabamba el 3 de mayo próximo.

Advirtió que actualmente Cochabamba vive un problema de salud a causa del coronavirus, por lo que la atención debe estar dirigida a esa labor.

“¿Cómo podríamos estar pensando en este momento en un proceso electoral, ni siquiera me he posesionado y voy a estar pensando en otra cosa que no sea Cochabamba?… la verdad es que no estoy en eso, ni siquiera nos hemos reunido en grupos y nada. No hay absolutamente nada de eso”, sostuvo Reyes Villa.

Fuente:paginasiete.bo