Del Castillo dice que oposición se va de paseo a EEUU; le recuerdan que Arce fracasó en la pandemia

En ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó que legisladores de la oposición se fueron de paseo a Estados Unidos. La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, respondió que la gestión del presidente Luis Arce fracasó en el tema de la pandemia porque se pasea como turista en actos proselitistas.

“Mientras nuestro pueblo busca una solución ante la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo en Bolivia, asambleístas de oposición van a pasear a EEUU. Esas son sus prioridades”, escribió Del Castillo.

Nayar indicó que Arce desperdicia recursos del Estado en viajes para denunciar un supuesto “golpe de Estado”, como su estadía en México. Además que descuidó la reactivación económica y la crisis sanitaria por estar en actos políticos del Movimiento A Socialismo (MAS) en las diferentes regiones del país.

“El Gobierno debería dejar de despilfarrar los recursos, como los hacia Arce cuando era ministro. (…) Los del Gobierno no tiene moral de reclamarnos nada, porque en cinco meses de gestión no tenemos vacunas, no hay una campaña de vacunación masiva, porque el presidente Arce estaba más ocupado en los cierres de campaña”, puntualizó.

Ayer una delegación de 12 asambleístas opositores viajó a EEUU para denunciar la “persecución política” de la administración gubernamental. Se tiene previsto que tengan encuentros con representantes de la Organización de Estado Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

