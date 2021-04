Regularizarán en Aasana los sueldos a los trabajadores

Página Siete / La Paz

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, informó ayer que luego de reunirse con los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de Aasana determinaron un cuarto intermedio hasta el martes 27 de abril, día en el que se presentará una propuesta para el pago de salarios adeudados y otros.

“Respaldan a la compañera Arminda Choque y reconocen su trabajo de 12 años en esta dirección aeronáutica. Se van a realizar las propuestas correspondientes entre los trabajadores y la directora de Aasana, para solucionar problemas que arrastran desde hace tiempo como horas extras, refrigerios y salarios de algunos consultores”, indicó Montaño.

En el encuentro también participaron la directora general de Aasana, Arminda Choque, y representantes de la Central Obrera Boliviana (COB).

Asimismo explicó que, junto con los trabajadores de Aasana, tomaron conciencia de que la aeronavegación a nivel mundial atraviesa una situación “complicada”, pero que van a seguir con las mesas de trabajo y gestiones con el Ministerio de Economía, y así dar una solución inmediata.

“Aasana no recauda como antes y no está siendo solvente para pagar sus mismos salarios. Ahora me estoy dirigiendo al Ministerio de Economía para solicitar la ayuda correspondiente y atender sus demandas”, anunció la autoridad, citado por un boletín de prensa.

Los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) denunciaron que hace cinco meses no reciben sus salarios y amenazaron con un paro indefinido desde el 29 de abril, en todos los aeropuertos del país.

