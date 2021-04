Camacho: «La mentira es el día a día de Evo»

Agencias

Hoy, luego de que la Asamblea eligió a Zvonko Matkovic como presidente de la Asamblea departamental de Santa Cruz, el gobernador electo de ese departamento Luis Fernando Camacho, se refirió a las declaraciones de Evo en sentido de “administrar Santa Cruz desde la Asamblea”. El líder de Creemos calificó al exmandatario de mentiroso.

«Evo dijo que iba a ganar la Gobernación (de Santa Cruz) y no la ganó, que iba a ganar la segunda vuelta (en cuatro departamentos) y habló de presidir la Asamblea (departamental) y no la presidió. La mentira es el día a día del hombre y no hay que hacerle caso. El bloque aquí está fuerte y tenemos gobernabilidad», dijo Camacho, en declaraciones rescatadas por el portal El Deber.

Camacho celebró la elección de Matkovic, y observó que el Movimiento Al Socialismo intentó presionar al bloque indígena para tener el control de la Asamblea Legislativa Departamental. «El MAS no solo le quita la tierra a su gente, sino que la presiona, extorsiona y hasta los secuestra durante horas. Pero hoy se demuestra que hay unidad entre Creemos, el bloque indígena y la tercera fuerza política de la Asamblea. Lo que queremos es desarrollo en Santa Cruz y no la politización», acotó.

De los 28 legisladores que componen la asamblea, 11 pertenecen a Creemos, 11 al MAS, un asambleísta de Asip y cinco asambleístas indígenas originarios. En ese contexto, hace poco más de una semana, Morales indicó que: “Si los asambleístas del movimiento indígena se suman somos mayoría en la Asamblea Departamental de Santa Cruz, y en mi experiencia, si somos mayoría, desde la Asamblea se puede administrar el departamento de Santa Cruz y eso está en análisis, más tarde tenemos una reunión con asambleístas”.

Al respecto Camacho dijo que el MAS secuestró por unas horas a los legisladores indígenas. “Como siempre, ayer el MAS intimidó, chantajeó y hasta secuestró por algunas horas a los representantes indígenas, pero no lograron nada con la violencia. Quisieron imponerse mediante el uso de la fuerza, pero no lo lograron porque esas formas abusivas aquí en nuestro departamento no funcionan, ya que existe una conciencia de cambio y desarrollo en la mayoría de asambleístas. Se superaron estos inconvenientes y hoy ya tenemos a nuestro presidente de la ALD”, sentenció.

