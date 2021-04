Desde tres flancos abren senda para allanar candidatura de Evo

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

El rechazo del TCP para anular la sentencia de la reelección indefinida, la creación de Runasur y el anuncio de la modificación del estatuto del MAS configuran un panorama que favorece al expresidente Evo Morales. Analistas políticos sostienen que esos tres elementos abren la senda para blindar el liderazgo de Morales y allanar su candidatura para próximos comicios.

“Con todo lo que está sucediendo, de manera más que prematura, ya Evo Morales ha allanado su candidatura y en mi criterio ya está en campaña para las elecciones de octubre de 2025. Todo este escenario está allanando este aspecto. Él es candidato”, afirmó el analista político Paul Coca.

Esta semana se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó el recurso interpuesto para anular la sentencia constitucional 084 de 2017 sobre la reelección indefinida.

Para Coca, el rechazo del TCP a la acción significa, desde el punto de vista jurídico, que Morales “está habilitado para ser candidato en 2025”.

Cambios en estatutos

Una semana después de la derrota que sufrió el MAS en el balotaje del 11 de abril, Morales anunció una purga interna contra quienes lo cuestionaron por el denominado “dedazo” en la elección de candidaturas.

Luego, la directiva del MAS indicó que se prevé modificar el estatuto para ajustar el tema de la disciplina interna. En ese contexto, el 22 de abril, Morales mencionó que uno de los ajustes apuntaría a que una autoridad del MAS no pueda postular con otra sigla.

“(Buscarán) poner claramente en el estatuto orgánico los instrumentos jurídicos para el purgatorio”, sostuvo Omar Aguilar, exsenador y disidente del MAS. El político agregó: “Evo Morales está en la línea de despejar a cuanto candidato de la izquierda exista. La teoría es: el único candidato de izquierda debe ser Evo Morales”.

No obstante, Aguilar aseguró que el expresidente y el MAS deben “entender que los estatutos internos del MAS no hacen al conjunto de los partidos y tampoco hacen Estado. Es decir, no son leyes para cumplimiento de los otros partidos políticos”.

El caso Runasur

Se prevé que en esta jornada empiece el tercer encuentro en el que se espera nacerá Runasur, una especie de Unasur de las organizaciones y sectores sociales. Morales comenzó a impulsar esta iniciativa el 12 de noviembre de 2020, un día después de que llegara a Chimoré (Cochabamba), luego de un año de exilio. Respaldan el proyecto organizaciones de Ecuador, Venezuela y Argentina, de entre otros países.

El historiador y analista Pedro Portugal sostuvo que esta iniciativa apunta a mantener el liderazgo de Morales vigente no sólo a nivel nacional, sino también internacional, con el objetivo –sostuvo- de que en los próximos comicios su eventual candidatura tenga respaldo dentro del país como fuera de las fronteras.

Sin embargo, afirmó que este tipo de iniciativas no pueden reeditarse en las condiciones de hoy con los mismos resultados que se dieron cuando los gobiernos inclinados a la izquierda comenzaron a predominar en la región.

Portugal indicó que el escenario político actual ha cambiado, pero “una fracción del MAS no aprendió las lecciones de la historia”. Agregó que la imagen que se construyó años atrás en torno a que se “sobrevaloró la figura indígena”, ya no es la misma.

Desde las filas del MAS, el diputado Juanito Angulo afirmó que la intención de cambiar el estatuto apunta a “ajustar la disciplina política”. Sobre la figura de Morales y su liderazgo, mencionó que no existe discusión en el partido azul, y si se oyeron voces que piden renovación, no son de los militantes.

“Las voces de renovación vienen de afuera, de la oposición. El liderazgo de nuestro hermano Evo Morales no se discute, eso es indiscutible, incomparable”, dijo Angulo, pero indicó que “es muy prematuro” hablar de que Morales será el candidato presidencial del MAS.



Portugal: Hay contradicción entre dos bandos

Desde los sucesos de 2019, después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, el posterior gobierno transitorio y la victoria de Luis Arce y el partido azul, una parte del MAS considera que a pesar de eso, no recuperó el poder y sólo lo hará cuando Evo Morales asuma otra vez, afirmó el analista Pedro Portugal.

“Ahora estamos viendo una situación bastante ambigua ( ). Se ve una contradicción entre estos dos sectores: una parte del MAS que está en funciones de Gobierno y otra parte del MAS que considera que no tiene realmente el poder y que el poder lo va a lograr encaminando nuevamente a Evo Morales”, afirmó Portugal.

El analista manifestó que aquellos que son del MAS pero no son parte del Ejecutivo ven al gobierno de Arce como una “oportunidad para poder utilizarlo como trampolín y volver a tener un empoderamiento en las estructuras del Estado”.

Fuente:paginasiete.bo