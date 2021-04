Amenazas y castigos acallan a disidentes del MAS en el Chapare

María Mena M. / Cochabamba

“Nadie puede hablar libremente en el Chapare, nadie puede decir ‘no me gusta el dedazo’ porque puede tener problemas. Yo ya no quiero estar en el Movimiento Al Socialismo (MAS) porque hay un grupo de dinosaurios que impone desde arriba y eso no me gusta. Mi ideología es para no volver, es un viaje sin retorno”, dice Marcial Carlos Córdoba, concejal suplente por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) en el municipio de Entre Ríos, en el trópico cochabambino.

El MTS compitió con el MAS por la silla edil de Entre Ríos en las subnacionales del pasado 7 de marzo. Los azules nuevamente ganaron la alcaldía en medio de una campaña marcada por la violencia contra los opositores. De siete concejales, el MTS obtuvo una sola representación en las urnas para Ariel Huaywita.

Córdoba es el concejal suplente. Pasó a las filas de los disidentes del partido azul hace pocos meses, cansado -según cuenta- del “dedazo” impuesto por Evo Morales y las altas “esferas políticas”. Fue militante y dirigente activo del MAS durante 20 años, por lo que su decisión no fue nada fácil. Ahora es víctima permanente de acoso, de amenazas y castigos de parte del Sindicato Palmar 2° Grupo y la Federación Mamoré de Bulo Bulo, de Entre Ríos, a la que aún pertenece.

El pasado 18 de abril, el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, admitió que hay división interna en su partido y se declaró molesto por las expresiones “antievistas” dentro del Gobierno. Anunció una purga acompañada de medidas disciplinarias para quienes hablen en contra de su partido, de él o el Gobierno.

El exdirigente está convencido de que hay “entievistas” en el Chapare, pero que no se atreven a manifestarse ni mucho menos a apartarse de las filas de los azules por temor a las amenazas y castigos que impone e partido oficialista a los “librepensantes” y disidentes.

Militante desde la adolescencia

Córdoba recuerda que en el año 2000, cuando tenía 14 años, empezó a militar activamente en el Movimiento Al Socialismo y que apoyó la campaña para las elecciones generales 2002, cuando Evo Morales se presentó por primera vez como candidato a la presidencia, siendo superado con un porcentaje mínimo por Gonzalo Sánchez de Lozada.

Desde que Morales llegó al poder, en 2006, Córdoba se fue involucrando aún más con el partido azul. Llegó a ocupar el cargo de secretario de relaciones –el segundo hombre al mando- de la Central 22 de Mayo, la más grande de la Federación Mamoré de Bulo Bulo.

También estuvo dos años como dirigente del Sindicato Palmar 2° Grupo y otros dos años como presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Entre Ríos, su municipio.

A partir de las elecciones generales de 2009 –la segunda gestión presidencial de Morales- el nombramiento a “dedo” se fue imponiendo al interior del MAS generando malestar en las filas del oficialismo, asegura el actual concejal suplente.

“Los años de la gestión 2005 – 2009 fueron de una gobernabilidad correcta. Desde la segunda gestión empezaron los nombramientos a dedo, ya no se consultaba a las bases. Directamente imponían desde las altas esferas políticas”, evalúa.

Un hecho trascendental, que marcó el inicio de su alejamiento y de otros militantes del MAS, fue la imposición política en las elecciones subnacionales de 2015.

Cuenta que en esas elecciones, en el municipio de Entre Ríos se presentaron dos partidos: el MAS y la agrupación Unidos Por Cochabamba (Único). El frente opositor habría obtenido la mayoría de votos imponiéndose al partido tradicional, pero no llegó a la silla edil.

“La gente ya estaba descontenta en esos tiempos. Entonces, en las elecciones municipales (de 2015) ganó Único. Pero, lastimosamente, como estaban en el poder han presionado en el Tribunal Electoral Departamental y le hicieron ganar al MAS a la fuerza. De esa manera nuevamente el MAS se quedó en la alcaldía, pero en realidad había ganado Carlos Huallpa, que era candidato de Único”, sostiene.

Añade que con la finalidad de acallar a los militantes del frente ganador para que no reclamasen ni iniciasen alguna acción, los hostigaron y amenazaron con quitarles su cato de coca o expulsarlos del sindicato.

En ese contexto, según Córdoba, el actual alcalde de Entre Ríos, Aurelio Rojas, fue elegido a “dedo” sin el consenso de las bases. Esa situación lo decepcionó de su partido, pero aún no estaba preparado para rebelarse públicamente a los azules.

En el Chapare se registraron hechos de violencia preelectoral.

Huayllani y después

A pesar de sus observaciones y visión crítica, Córdoba siguió participando activamente en defensa del proceso de cambio.



Como dirigente de la Central 22 de Mayo “comandó” a 24 sindicatos con 1.090 afiliados a su cargo durante los conflictos sociales tras la anulación de las elecciones de 2019, en Sacaba- Huayllani, donde 12 personas perdieron la vida.

“Estuvimos en esa lucha para hacer respetar nuestros derechos. Estuve en esa movilización por amor a mi partido y a mi gente, pero ya en las elecciones generales (de 2020) hubo un cambio”, sostiene el exdirigente masista y explica los dos últimos sucesos que definieron su alejamiento definitivo.

“El dedazo”

La decepción llegó para Córdova con el “dedazo” en las elecciones generales de 2020 y las subnacionales de 2021.

“Fueron proclamados (David) Choquehuanca y el compañero Andrónico (Rodríguez) en Sucre como el binomio para las elecciones generales de 2020, pero esa decisión no la respetaron. En Argentina los cambiaron por Lucho (Luis Arce) y David. Hubo muchos disconformes, pero la gente se calmó y votó por ellos porque no había otra opción luego de todo lo que sucedió (los conflictos poselectorales). Era la única forma de recuperar al poder”, argumenta.

“En las subnacionales llegó el compañero Evo y empezó a movilizar a los dirigentes y a los ejecutivos para imponer y escoger a los candidatos sin valorar la opinión del pueblo que luchó para recuperar el poder. Se olvidaron de la gente que luchó”, lamenta Córdoba.

Opositores denunciaron agresiones del oficialismo

Fue entonces que Córdoba decidió alejarse definitivamente del MAS y aceptó la invitación del MTS para postular como concejal suplente de Huaywita en el municipio de Entre Ríos.

“El motivo de mi alejamiento del MAS es que no me gusta que impongan desde arriba. Durante cinco años aguanté, pero ahora ya no. El ‘dedazo’ no me gusta”, afirma Córdoba.

El exlíder masista asegura que no es fácil apartarse del partido azul para los que viven en el Chapare, ya que los “librepensantes” o disidentes son marginados, hostigados y amenazados con expulsiones en el interior de sus sindicatos, por ello, muchos prefieren callar y continuar en las filas del oficialismo.

Las represalias

Córdoba recientemente recibió una notificación escrita de su Federación Mamoré Bulo Bulo con advertencias de erradicar su cato de coca y de expulsarlo. Además, en la nota le exigen que “pida perdón al pueblo” por haber traicionado al proceso.

“Hicieron reuniones en la central y en la federación para hablar de mi persona. Es jodido lo que pasa al interior. Tengo entendido que hay una resolución a nombre de la federación para erradicar mi coca”, dice.

Córdoba no es el único disidente “público” en el Chapare. Juana Rojas Choque, excandidata a la Alcaldía de Puerto Villarroel por el partido Pan-Bol, fue hostigada, expulsada y agredida, acusada de candidatear por la “derecha”. Su caso fue denunciado ante el Defensor del Pueblo y el TED.

Evo Morales, en la campaña del MAS en el Chapare.

La vicepresidenta de Panbol-Bol, Ruth Nina, asegura que “el 70% de los militantes de su frente son disidentes del MAS que habitan en el Chapare, en Copacabana, en Coroico” y otras regiones del país.

Un caso conocido de disidencia es el de la alcaldesa electa por Jallalla en El Alto, Eva Copa, quien dejó la militancia del partido azul tras el “dedazo” que eligió a Zacarías Maquera como candidato del MAS. “Lo único que le pido a Evo Morales es que me deje en paz, que me dejen trabajar, ni siquiera inicié mi gestión. Espero que reflexionen, den vuelta la página y dejen de difamarme”, declaró hace unos días Copa.

Dirigentes del MAS dicen que se eligen candidatos por méritos

El rechazo al “dedazo” y pedidos de renovación: factores de la división

El asambleísta por el trópico de Cochabamba, José Castellón, explica que en las habituales evaluaciones al interior de los sindicatos y federaciones se identificó tres factores que generan división en el MAS: “el mal llamado ‘dedazo’, la juventud vs. la experiencia y la exigencia de renovación total de los dirigentes y autoridades”.

Castellón negó que exista imposición a dedo en la selección de candidatos y altos dirigentes del partido oficialista. Dijo que toda decisión viene de un proceso de valoración sindical.

“Como estructura del MAS siempre hemos tenido evaluaciones periódicas en todos los niveles de coordinación para elegir a nuestros representantes y autoridades. Los seleccionados son los que tienen mejores perfiles. No hay ‘dedazo’, no hay intromisión directa”, dijo.

Otro factor que daña al partido, según Castellón, es que algunos militantes exigen que se imponga la juventud antes que la experiencia, a lo que añade que el MAS impulsa y busca el equilibrio de ambas virtudes.

“No deberían ir separadas, sino juntas. Experiencia y juventud son una manera de complementarse y eso tratamos de lograr en el MAS”, insiste.

El tercer motivo de división se debe a la exigencia de renovación total de los dirigentes y autoridades del partido azul, que parte de algunos sectores de militantes.

“Esos temas son los que se debaten al interior del partido, muchos de ellos hacen daño al oficialismo”, asegura Castellón.

El exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Jacinto Herrera detalló que en la dirigencia cochabambina del MAS se identificó a cinco personas que perjudican o dañan al instrumento político socialista y que a nivel nacional la cifra se eleva a una veintena.

Estas personas, de acuerdo con Herrera, están identificadas y serán alejadas del MAS como parte de la “purga” anunciada por el expresidente y líder de los azules, Evo Morales.

“Muchos de ellos (los disidentes) preferían decir ‘golpe de Estado’ antes que recibir críticas. Las movilizaciones fueron para que se retome la democracia y costaron sangre por eso es necesario respetarlas”, argumenta Herrera.

