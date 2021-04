Crece oferta ilegal de vacunas con estafas y denuncias de aplicaciones irregulares

Leny Chuquimia / La Paz

En medio de la campaña de inmunización anticovid que avanza con lentitud, la oferta ilegal de vacunas privadas en el país crece entre estafas y sospechas de tráfico o contrabando de dosis. Hay al menos 17 denuncias de embustes y de cuatro de inoculaciones irregulares en diferentes ciudades.

“Esta vacuna es legal. Las dosis ya están en aduanas. Llegan con las del Gobierno. Sólo estamos esperando que nos den la autorización para el carnet de vacunación… tenemos gente en el Ministerio de Salud. No son las chinas, son las de Moderna”, afirma un ofertante de supuestas vacunas privadas contra la Covid-19 contactado por Página Siete.

Los interesados llegan a esta persona por información que circula entre conocidos. “La importadora que las trae es una de las más grandes”, dice el vendedor. Apenas despertaría dudas si no fuera que si se le llama de La Paz dice que la proveedora está en Cochabamba y si se llama de allá indica que está en La Paz.

Hace unas semanas, la Policía Boliviana y el Viceministerio de Defensa al Consumidor realizaron un operativo conjunto en un inmueble de la zona de Villa Fátima, que funcionaba como clínica para legrados ilegales y clandestinos. Una vez en el lugar, verificaron que en uno de los ambientes habían frascos de supuestas vacunas anti-Covid que ya habían sido administradas.

De inmediato, se abrió una investigación por presunto tráfico de vacunas en la sede de Gobierno, que se extendió a Cochabamba y Santa Cruz, donde se registraron denuncias de casos similares. La Policía maneja tres hipótesis: que hubo una sustracción de los fármacos de los depósitos de un servicio departamental de salud o de un establecimiento de seguridad social; que hay comercialización de otro tipo de reactivo, lo que pone en riesgo la vida de la población; o que sea contrabando.

“Nos preocupa enormemente este tema porque no sabemos si estas vacunas son originales, si son truchas o si se está internando al país vacunas por contrabando”, dijo el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.

Desde el inicio de la pandemia, las redes sociales se han convertido en un mercado negro de fármacos relacionados al tratamiento del coronavirus. La venta de inoculadores no escapa a esta situación.

El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, manifestó que hasta la semana pasada se habían recibido unas 17 denuncias por estafas relacionadas a la venta de vacunas. Explicó que en la mayoría de los casos las víctimas se contactaban con los supuestos vendedores mediante las redes sociales. Para acceder a las dosis se debía realizar un depósito de hasta 240 dólares. Pero una vez que se hacía el pago el vendedor desaparecía.

“Nosotros no somos como los estafadores, no te voy a pedir el depósito ahora, sino cuando te toque tu turno. Te avisaremos junto a los otros interesados dónde se hará la vacunación y ese rato ustedes se hacen la prueba Elisa para ver si no tienen el virus y con eso recién harán el deposito. Ese momento te pasaremos el número de cuenta, para que te voy a dar ahora”, afirma el supuesto proveedor contactado por Página Siete.

Pero no sólo se sospecha de estafas, sino de tráfico de dosis. Y es que desde que empezó la vacunación en el país se han denunciado al menos cuatro casos de inmunizaciones irregulares en La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Los dos primeros fueron comprobados.

“Estamos pidiendo un informe sobre el estado de estos casos”, afirmó el viceministro Silva.

El 1 de marzo, salió a la luz pública una denuncia sobre la aplicación irregular de cuatro dosis de la vacuna en la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil). Según el informe, fueron dos administrativos, con rango militar, los que presionaron para recibir la inmunización cuando no les correspondía.

El 5 de marzo, el Sedes Santa Cruz presentó una denuncia en contra de una funcionaria por incluir a dos personas en la lista de vacunaciones, haciéndolas pasar como personal médico. Ambas personas subieron un video a las redes sociales que mostraba cómo fueron inoculados.

En investigación quedaron denuncias similares en los departamentos de Tarija y Chuquisaca. En el primer caso se acusó a dos personas de recibir la vacuna de forma irregular en el Hospital San Antonio; mientras que en el segundo, se apunto a la presunta inmunización de familiares del personal de la Gobernación. En ambos casos se presentaron descargos.

Silva recalcó que en el país no existe ninguna autorización para que alguna empresa o persona particular pueda comprar las vacunas y venderlas. La autoridad advirtió que ante estos ofrecimientos, la población debe dudar de la veracidad para así evitar caer en una estafa.

“Nosotros podemos asegurar que nuestras dosis son legales y verdaderas. Solo estamos esperando una autorización. Son 200 dólares por las dos dosis, pero eso no cubre su prueba Covid”, insistió el vendedor contactado.

Bolivia pide liberación de las patentes de la vacuna

“Ante una situación de grave emergencia de la humanidad, nosotros planteamos que se debe superar cualquier obstáculo y debemos liberar las patentes para que se pueda fabricar vacunas en todas partes del mundo. Hay farmacéuticas que están en la posibilidad de fabricar las vacunas, pero no lo pueden hacer porque hay propiedad intelectual”, dijo el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta.

La declaración fue hecha luego de una reunión con varias representaciones diplomáticas bolivianas en diferentes países. Con ello se dio inicio a una campaña para la liberación de las patentes.

En pasados días, se conoció de una carta abierta firmada por varios presidentes, exjefes de Estado, premios Nobel y otras personalidades haciendo este mismo pedido. La nota pide al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se sume a la iniciativa, que también es apoyada por la OMS desde hace meses.

En marzo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó que es muy triste ver como hay países en los que se vacuna a personas adultas y jóvenes completamente sanos que no presentaran síntomas ante el contagio, y que en otros ni siquiera el personal de sanidad o los adultos mayores puedan acceder a la inmunización.

El miércoles pasado el Papa Francisco se sumó al pedido de vacunas para todos.

“Las autorizaciones para importar son burocráticas”

“Varios importadores tenemos el interés de importar las vacunas de forma privada, pero el Gobierno no quiere dar vía libre. La estatal Agemed es la que tiene que dar las autorizaciones y es una de las entidades más burocráticas”, manifestó el importador Juan Carlos Nemtala.

A finales de diciembre de 2020 el Gobierno aprobó dos decretos supremos -4438 y 4432- que establecen cuatro requisitos para la importación de vacunas y la confidencialidad en los precios. Fijan arancel cero y determinan que los contratos estatales de adquisición de los inoculadores no serán publicados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), sino hasta dentro de tres años, cuando termine la reserva del contrato.

“Si los privados solicitan la importación de vacunas tienen que cumplir ciertos requisitos que establece la Agemed y están totalmente autorizados para traer la vacuna, siempre y cuando cumplan los requisitos”, dijo el ministro de Salud, Jeyson Auza.

El decreto 4438 dice que los requisitos son: el registro sanitario y las autorizaciones emitidas por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed); el informe técnico de viabilidad del Ministerio de Salud y Deportes; número de identificación tributaria (NIT) y el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

“Los dos primeros puntos son el problema. Para dar un permiso la Agemed es muy burocrática. Además hay que contar que tenemos que tener la representación legal del laboratorio para la comercialización de su vacuna”, afirmó Nemtala.

El importador indicó que también hay que invertir en transporte y sistema de refrigeración específicos para el tipo de vacunas que se trae y contar con la certificación de estos equipos. “Ya sufrimos con este tipo de cosas para insumos comunes, imagínese para las vacunas. Además esta el precio, se debe vender al costo y que hacemos con la inversión que se hace para importación. Sería a perdida”, añadió.

Hasta el momento seis gobiernos departamentales y municipales pidieron adquirir la vacunas de forma directa y el Gobierno nacional indicó que está presto a colaborar. Las autoridades subnacionales afirman que la mejor forma es modificando los decretos.

