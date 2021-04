Gobierno apunta a Revilla sobre paro de trabajadores de La Paz Limpia

Página Siete Digital

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, aseveró que el Gobierno no tiene cuentas pendientes con la Alcaldía de La Paz y señaló que el municipio cuenta actualmente con Bs 127 millones para cubrir las demandas de la ciudad.

«Al 21 de abril, (la Alcaldía de La Paz) tiene Bs 127 millones en el banco; es decir, el municipio puede cubrir, con este saldo que tiene en sus cuentas bancarias, el pago de gasto corriente, salarios, inversión pública y otros», indicó la autoridad en una conferencia de prensa

El alcalde Luis Revilla expresó que el municipio paceño obtuvo «menos recursos y que el Gobierno nacional tendría una deuda pendiente en la transferencia”, por ello, el viceministro realizó declaraciones al respecto.

Mamani recordó que La Paz cerró el 2020 con un superávit, que quiere decir que, sus ingresos fueron mayores a sus gastos. Igualmente complementó que el Gobierno no tiene deudas pendientes.

“El Gobierno nacional no le debe ningún recurso a la Alcaldía de La Paz, porque las transferencias se realizan de manera automática a las cuentas corrientes fiscales de cada entidad territorial autónoma. El alcalde saliente, Revilla, ha estado mintiendo a la población, confundiendo, con su mala gestión económica», ratificó Mamani.

El alcalde electo Iván Arias dio a conocer datos que reflejan un déficit de Bs 411 millones, respecto a las proyecciones de 2021, ya que los ingresos que son Bs 1.698 millones, según sus datos, y que sería supuestamente serian inferiores a los egresos que son Bs 2.109 millones, de acuerdo a las cifras que mostró Arias, según El Deber.

Este lunes, el alcalde Revilla aclaró que la empresa privada La Paz Limpia (LPL) es responsable del pago de salarios de sus trabajadores que están en paro de actividades, y no así la Alcaldía que paga por el servicio de recojo de basura.

“Apuntes sobre la basura: 1. De acuerdo al contrato el personal y salarios son responsabilidad exclusiva de la empresa, no del GAMLP, 2. La tasa de aseo no cubre ni el 20% del servicio. 3. Si la gente no paga impuestos, no hay recursos. 4. Esta tarde haremos una última propuesta”, publicó la autoridad a travé de su cuenta de Twitter.

Fuente:paginasiete.bo