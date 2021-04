Asegurados de la CNS llenan puntos de vacunación masiva y destacan la atención

Luis Escóbar / La Paz

“Vengo del Policlínico 9 de Abril de la Caja Nacional de Salud (CNS)”, “hice mi prerregistro. Luego me volvieron a inscribir, pero al final no me vacunaron”, “Solicité la dosis en el Policlínico de Miraflores, pero nada”. Así, decenas de adultos mayores contaron la odisea que vivieron en los últimos días en los centros del seguro social.

Pero ayer “los momentos de angustia” quedaron en el pasado. Muchos adultos mayores del seguro social, en especial de la CNS, se volcaron a los ocho centros de vacunación masiva que fueron habilitados por una semana por el Ministerio de Salud, el Servicio Departamental de Salud (Sedes), universidades públicas y la EMI.

Anoche, el presidente Luis Arce informó que en un día se vacunó a 3.543 adultos mayores de 60 años en La Paz y El Alto. “Nuestra prueba piloto para ampliar la vacunación masiva a todo el país está en marcha. Muchas gracias a nuestras y nuestros abuelitos que asistieron masivamente a esta convocatoria”, indicó en Twitter.

“Madrugué tres veces para ser vacunado en el Policlínico 9 de Abril -dependiente de la CNS- pero nunca pude conseguir una ficha. Después habilitaron otro registro, pese a que ya me inscribí en la página (web) de la Caja. Ahí me indicaron que me llamarían, pero no lo hicieron”, contó Samuel Vásquez, una de las personas que ayer recibió la vacuna en el Monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), uno de los puntos masivos de inmunización.

Para ejecutar este plan, se instalaron ocho centros de vacunación masivos: seis en La Paz y dos en El Alto. Cada espacio cuenta con 10 brigadas, es decir que en los ocho puntos hay 80 brigadas listas para inmunizar a las personas mayores de 60 años, con o sin seguro.

El único requisito es la presentación de una fotocopia del carnet de identidad. La atención es según la terminación del número de CI. Ayer comenzó la inmunización de las personas con 2 y 3; hoy continuarán los de 4 y 5; el jueves, 6 y 7; el viernes 8 y 9 y el lunes 0 y 1.

Esta exigencia no fue tan estricta. Antonio C. dijo que su carnet terminaba en seis, pero ayer recibió su vacuna. “Cuando llegué al punto me dijeron que no me correspondía, que debía esperar hasta el jueves, pero me consideraron que hice fila desde las 5:00. Me pusieron la vacuna”, afirmó.

Adultos mayores, ayer en la fila del punto del Monoblock.

Foto:Fredd Ramos / Página Siete

Antonio contó que en varias ocasiones hizo fila en el Policlínico 9 de Abril y no consiguió la dosis. “Me prerregistré en la página web de la CNS, fui al policlínico y torpemente me despachaban. ‘Usted tiene 66 años, no le podemos vacunar’, me decían y no me daban una fecha para recibir la dosis”, dijo.

María P. fue vacunada ayer a las 9:30 después de hacer una fila de 15 minutos. “Tengo discapacidad, no puedo moverme con facilidad. No puedo hacer filas ni soportar el intenso frío de la madrugada. Intenté que me vacunaran en la Caja desde marzo, pero no consideraron mi situación, sí o sí debía madrugar y hacer fila para conseguir una ficha. Ya estuve a punto de resignarme hasta que habilitaron este punto”, aseguró la mujer.

Una gran mayoría de los adultos mayores que fueron vacunados ayer en el Monoblock de la UMSA son asegurados de la CNS, que no pudieron recibir una dosis por las largas filas en los policlínicos.

Una situación similar ocurrió en la Facultad de Medicina de la UMSA de Miraflores. Los adultos mayores madrugaron, pero esta vez todos recibieron la vacuna. “Llegué a las 6:00 y la fila era inmensa, pero cuando comenzó la vacunación, el proceso avanzó rápidamente. Intenté varias veces ser vacunado en el Policlínico de Miraflores, pero nunca alcanzaban las fichas. Repartían 50 y debían esperar desde las 2:00. Acá ya fui vacunado”, dijo contento Marco T.

Uno de los profesionales que registraba a los adultos mayores dijo que siete de cada 10 beneficiarios pertenecían al seguro social. “Una mayoría de las personas que estamos anotando tienen un seguro social”, indicó y agregó que casi todos pertenecían a la CNS.

El personal de salud realiza el registro de los beneficiarios.

Foto:Fredd Ramos / Página Siete

Para la vacunación, los adultos mayores deben pasar por cuatro fases. La primera es la revisión de los signos vitales y temperatura, además verifican los síntomas de Covid-19. Luego sigue el área de registro (segunda fase), donde toman datos personales.

Como tercer paso continúa el área de vacunación. Finalmente, cuarta fase, los adultos mayores son dirigidos a un área de descanso y evaluación. Ellos deben permanecer 30 minutos para verificar algún tipo de reacción. Reciben además consejos sobre los cuidados luego de la inmunización.

Filas y atención

Salud Los adultos mayores acudieron a los puntos de vacunación a las 5:00. Sin embargo, alrededor de las 10:30 la fila se extendía por dos cuadras, pero en el centro de vacunación el personal ya atendía a 400. Es decir, que este punto de inmunización podía atender a otras 400 personas.

Los adultos mayores acudieron a los puntos de vacunación a las 5:00. Sin embargo, alrededor de las 10:30 la fila se extendía por dos cuadras, pero en el centro de vacunación el personal ya atendía a 400. Es decir, que este punto de inmunización podía atender a otras 400 personas. Plan Los adultos indicaron que la fila avanzaba rápido. En los sitios instalaron 10 brigadas que atendían a un número similar de beneficiarios de forma simultánea y en tiempo corto.

Fuente:paginasiete.bo