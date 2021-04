Flanqueado por dirigente, director de Sernap desacredita a guardaparques

Página Siete Digital

Sobre la declaratoria en emergencia de los guardaparques del país, el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), junto a un dirigente indígena, desacreditaron las denuncias del sector. En conferencia de prensa, la institución señaló a dos funcionarios para minimizar las demandas del sector, además calificó los pedidos de “políticos” y la organización indígena respaldó la gestión del Sernap entorno a la protección de las áreas protegidas.

Luego de las denuncias de guardaparques -sobre irregularidades en áreas protegidas- que circularon en redes sociales, ayer la Asociación Boliviana de Guardaparques, Agentes de Conservación (Abolac) se pronunció para evidenciar irregularidades en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). El comunicado de la asociación evidenció desde presión política para cargos técnicos, contratos irregulares y sin seguir el reglamento, hasta el incumplimiento de la dotación de ítems.

Con ese contexto, esta tarde el director del Sernap, Teodoro Mamani, ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre dos jefes guardaparques: Carola Vaca (quien presentó su renuncia el viernes) y Marcos Uzquiano. “Existen algunos personajes que quieren molestar al Sernap. Quiero decir, desde Madidi, con falsas acusaciones quieren protagonizar acusaciones que no se deben”, dijo Mamani.

Sobre la denuncia que Vaca hace evidente en su carta de renuncia –donde se informa sobre presiones que sufren los guardaparques por parte de organizaciones- , Mamani dijo: “Tengo las cartas firmadas por Carola Vaca, donde ella es más la parte técnica en tema de la Estación Biológica del Beni, habían unas peticiones y sobre eso quieren agarrarse. Este documento no va a ir porque nosotros no somos quienes para autorizar desmonte de ese sector”, sentenció.

En el caso de Uzquiano -quien alertó sobre concesiones mineras de la AJAM al interior del Parque Nacional Madidi-, el director del Sernap descalificó el trabajo del guardaparque. “Lo otro quiero aclarar el tema de Madidi. Yo tengo algunas resoluciones de la Central Local de Cooperativas Mineras Auríferas de Apolo, nuestros hermanos se han manifestado contra un tal Uzquiano, también la Federación de Campesinos de Apolo, como también los hermanos de Cpilap (Central de pueblos indígenas de La Paz), donde ellos están en desacuerdo con este tipo porque al final ha manejado con cosas falsas, abusivas y autoritariamente manejan lo que siempre hacen”. Con esas palabras Mamani minimizó la denuncia del jefe de guardparques del Madidi.

Además, Mamani aseguró que directores y guardaparques para las 22 áreas protegidas del país están garantizados, “como se firmó en el convenio”, aseguró; sin embargo el convenio –según Abolac- se refiere a ítems para el personal.

En respaldo de Mamani se presentó a Gonzalo Oliver Terrazas, representante de Cpilap, quien a nombre de su organización informó que trabajan de forma coordinada con el Sernap y destacó la gestión de Mamani. “A raíz de la pandemia sufrimos necesidades y toca levantarnos, y haciendo la unión de Sernap, directores (de Áreas Protegidas) y pueblos indígenas vamos a encaminar proyectos en beneficio de nuestras comunidades. Manifestar que el proceso de contratación (a directores de parques) se ha llevado en el marco de la trasparencia y ratifico que ha sido transparente y legal”, sentenció el líder de la organización.

Además, para aprobar la gestión del director del Sernap y certificar a su propia organización, destacó su rechazo a “la intromisión de organizaciones que hablan a nombre de los pueblos indígenas”. También hizo énfasis en que su organización es orgánica y está acreditada para hablar a nombre de las Áreas Protegida y los territorios indígenas, pues está afiliada a la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob).

La Cpilap advirtió la asociación de guardaparques que no aceptará intromisiones. “Hay que manifestar que como pueblos indígenas no vamos a aceptar intromisión de Abolac en decisiones sobre pueblos indígenas y áreas protegidas. (Ellos) se organizaron para llevar una gestión coordinada con el Sernap, con los pueblos indígenas que viven en las áreas protegidas, y no para obstaculizar la gestión del Sernap y la que realizamos nosotros como pueblos indígenas”, advirtió Terrazas. Sernap y Cpilap firmarán un acuerdo interinstitucional.

