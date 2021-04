COB se resigna y ve un avance en el alza de 0,67% al mínimo

Página Siete / La Paz

La Central Obrera Bolivia na (COB) calificó como un avance la propuesta del 0,67% para el incremento al Salario Mínimo Nacional (SMN) y ahora deja en manos del presidente Luis Arce la definición del porcentaje final. Mientras que sectores afiliados al ente matriz laboral rechazan la cifra.

“Si bien no satisface la demanda de los trabajadores del país, hay una realidad: para nosotros es un avance como trabajadores, ya que se había especulado que en esta gestión no se daría un incremento salarial. Entonces nuestra pregunta fue si va a existir o no incremento salarial”, manifestó el secretario de la COB, Juan Carlos Huarachi.

El martes, el Gobierno ofreció a los dirigentes del ente matriz un aumento del 0,67% al mínimo nacional y planteó congelar el haber básico, para evitar un “descalabro de la economía”.

De esa manera, el incremento sería de sólo 14 bolivianos y el nuevo SMN para este año puede subir de 2.122 a 2.136,2 bolivianos. En 2020 no hubo aumento debido a la pandemia del coronavirus.

Sobre el tema, Huarachi confirmó que con el 0,67%, el SMN sólo subirá en 14 bolivianos, por eso es que pidieron la reunión con el presidente Luis Arce, que se realizará este jueves a las 17:00.

“Hace minutos (ayer) hemos recibido la respuesta del presidente Arce para sostener una reunión mañana (hoy) a las 17:00 en la Casa Grande del Pueblo, donde se definirá el porcentaje del incremento salarial”, enfatizó el dirigente del ente matriz.

Las repercusiones

El ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Gonzalo Quispe, manifestó que los 2.122 bolivianos que recibe un trabajador como salario mínimo es insuficiente para que una familia pueda vivir dignamente. “Por eso es que como mínimo hemos planteado un 5%”, remarcó.

El dirigente de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia, Andrés Huayta, ratificó que no aceptan la oferta que les hizo el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y que por eso se rompió el diálogo.

“Hemos pedido que el presidente (Luis) Arce nos atienda para dar un salida política y ver cuánto nos ofrece, ahora estamos a la espera de ese encuentro. Viendo la crítica situación económica del país, hemos pedido el 5% y eso que sirva como base de negociación. Creíamos que nos iban a ofrecer un 2%, pero nada y se han cerrado en 0,67%”, manifestó Huayta.

El secretario general de la Federación de Trabajadores Fabriles de Santa Cruz, Sósimo Paniagua, calificó de propuesta insuficiente los 14 bolivianos de aumento, por tanto, no llena la expectativa. “Ponemos nuestra esperanza en que el Presidente revise la propuesta y se adhiera al pedido del 5% hecha por los trabajadores”, añadió.

El secretario general de la Confederación de Fabriles de Bolivia, Vicente Pacosillo, insistió ayer que la oferta de 0,67% de aumento al mínimo es un insulto a los trabajadores.

“Esta propuesta de incremento es un insulto para el trabajador. Los fabriles aportamos al erario nacional y un 0,67% es igual a 14 bolivianos y a uno que gana 2.000 o 3.000 bolivianos, ¿cuánto le significa?, por eso es un insulto. Tenemos la esperanza que el presidente Arce pueda considerar y dar un regalo a los trabajadores este 1 de mayo”, manifestó Pacosillo.

Para los actos de celebración del Día del Trabajador en Santa Cruz se espera que el Gobierno dé luz verde a los proyectos Ley de Derechos Adquiridos y la Ley que Garantiza la Estabilidad Laboral, ambos remitidos a la Asamblea Legislativa. Además, se espera la norma para la devolución de aportes de las AFP y otras medidas económicas.

