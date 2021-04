El Alto: Declaran desierta la convocatoria de arrendamiento en la Terminal

Página Siete Digital

La alcaldía municipal de El Alto informó que se declaró desierta la primera convocatoria destinada al “Arrendamiento de áreas comerciales-casetas para transportes-boleterías”. Según la secretaria de Desarrollo Económico, Ana María Saavedra, no se presentaron interesados para la administración de estos espacios al interior de la Terminal Interdepartamental de Buses.

Saavedra explicó que el municipio actuó conforme al Decreto Supremo 0181, para iniciar operación en esta infraestructura. “Es importante informar a la población referente a cuándo se va aperturar la Terminal; ya anteriormente nuestra Alcaldesa hizo la inauguración, lo que restaba hacer en esta gestión era hacerla funcionar, pero todo son con procesos y procedimientos y nosotros hemos actuado conforme al Decreto Supremo 0181 donde claramente nos indica cuáles son nuestros parámetros y los pasos a seguir”.

Según el comunicado edil, la propuesta fue publicada en la plataforma de Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y la misma era abierta, tanto para personas naturales como jurídicas. En esta plataforma se establecieron requisitos que debían ser cumplidos, de acuerdo al “Documento base de condiciones de arrendamiento”, para luego continuar con la evaluación.

Saavedra recalcó que para que funcione la terminal los principales actores deben ser los transportistas y alegó que desde el municipio se realizó todo el procedimiento. “Los actores principales para que funcione una terminal son los transportistas departamentales, ya se ha indicado que todos los procedimientos se actuado conforme a la 0181, entonces creo que nosotros hemos cumplido como ejecutivos; y justamente a la cabeza de nuestra señora alcaldesa Soledad Chapetón se está dejando esta Terminal ya para dar inicio, nosotros hemos hecho todo el procedimiento, solicitudes de permiso conforme a las solicitudes de la ATT que está en camino; asimismo, se ha elaborado el reglamento, el manual de funciones, la creación de la unidad, para que pueda funcionar esta Terminal tan anhelada por la población”, mencionó.

Por su parte, Alejandra Pérez, directora de Servicios Municipales e Iniciativas Económicas, dijo: “No se apertura la Terminal en la parte operativa, pero cabe señalar que sí en la parte administrativa ya hay personal, si ya hay un administrador que ya está trabajando; en el tema operativo que es la funcionalidad de la Terminal, al declarase desierta no podemos nosotros aperturar las puertas para que ya un servicio de una terminal terrestre”.

En adelante, el municipio anunció que se realizará un acta observando la nula participación y se sugerirá que el procedimiento se continúe con la siguiente gestión edil. “Se lanza la convocatoria el 15 de abril y de acuerdo a la norma tenemos 10 días para que las empresas y algunas personas que estuvieran interesadas en adquirir un tema de arrendamiento dentro de la Terminal, específicamente en el tema de boleterías; fecha que se cumple el día de hoy (jueves 29 de abril), a las nueve de la mañana tenía que realizarse el cierre de la propuesta, sin embargo, nueve cero un minutos no teníamos ninguna propuesta, entonces, conforme a la normativa de la 181 nos establece que justamente se debe hacer el acta donde señala que no se ha presentado ninguna empresa, ningún proponente, ningún sobre, por lo que, corresponde a toda la comisión que ha sido designada para este proceso hacer la emisión del informe, que señale que no se hubiera presentado ninguna propuesta y se sugiere que la siguiente gestión se pueda dar inicio a la segunda convocatoria”, explicó Pérez.

