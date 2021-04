Maestros cumplen segundo día de huelga en demanda de presupuesto

Agencias y Pagina Siete Digital

Esta jornada los maestros del magisterio urbano del departamento de Santa Cruz cumplieron el segundo día de huelga de hambre para exigir presupuesto económico para la educación. La misma protesta se instaló en otros departamentos.

“Hemos decidido iniciar un piquete de huelga de hambre en todo el país, justamente porque este año el gobierno ha declarado que se recupera el derecho a la educación de los estudiantes, pero no está invirtiendo en esa recuperación. No hay vacunas para profesores y estudiantes. No hay el tema de bioseguridad. No nos han dotado de un solo medio y un solo barbijo para volver a nuestras clases. No se está hablando de reconocimiento económico a nuestra formación de nuestros maestros”, declaró a Unitel el representante de la Federación del magisterio urbano, Omar Cabrera. Los maestros también denunciaron que no hay nivelación de horas.

Cabrera informó que en todo el país hay cerca de 40 huelguistas y también hay sectores donde se está iniciando la medida de presión. El sector no descarta intensificar sus protestas. Destacó que las clases continúan

