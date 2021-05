Escollos dificultan transición en cinco municipios paceños

Página Siete / La Paz

Cuando faltan días para tomar las riendas, los alcaldes electos de cinco municipios paceños denuncian escollos que dificultan la transición. Entre los que citan están la restricción de la información, la falta de leyes para iniciar esta etapa y la denominada “fuga de documentación”. Las autoridades electas en los comicios subnacionales serán posesionadas a partir del próximo 3 de mayo.

“Tuvimos tropiezos en lo que respecta a la transición, hay una desorganización total, nos están dejando la casa vacía. Hay fuga de documentos, hay una denuncia sobre eso en el Viceministerio de Transparencia. Así estamos tropezando, hay mucha negación a la documentación. Hay varias irregularidades a lo que hemos podido detectar. Creo que vamos a asumir con muchos problemas el municipio”, afirmó la alcaldesa electa de Laja, Luciana Condori.

La autoridad anunció que ante estas irregularidades una de las primeras medidas que asumirá, una vez que sea posesionada como alcaldesa, será instruir una auditoría especial.

Mientras en que el municipio de Quime la transición no pudo concretarse debido a la falta de una ley municipal para iniciar este proceso. Por esa misma razón, las autoridades entrantes no lograron recibir ninguna documentación para conocer el estado de la alcaldía.

“Hasta ahora no se ha hecho ningún paso. Nos reunimos la anterior ocasión y nos dijeron que no estaba hecha la ley municipal, que la pasaron al Concejo y en el Concejo lo estancaron. Este jueves fui a dejar otra nota para insistir que se proceda con la transición. Prácticamente no nos dieron nada. Como no había ley municipal, no se pudo hacer nada”, lamentó el alcalde electo Rubén Laura.

La autoridad señaló que dejaron cuatro notas para que se pueda iniciar la transición, pero no lograron obtener una respuesta favorable. Anunció una auditoría una vez sea posesionado en el cargo de alcalde de Quime. “No es tan transparente. Hay algo oscuro aquí. Ellos se jactan de que todo está en el marco de la ley, entonces no tienen por qué temer. Al contrario, deberían de facilitar el acceso a la información”, remarcó Laura.

En Tipuani, el alcalde electo Fernando Vera Chambi denunció que el inicio de la transición se vio postergado en varias ocasiones durante más de 40 días. La autoridad entrante sostuvo que su equipo no logró acceder ni revisar ninguna información sobre el municipio.

“No hemos realizado transición para nada. Tampoco la hemos empezado, no hay documentación. La documentación se va a presentar recién, el informe también. Lo han estado suspendiendo todo el mes de marzo, luego nos han reprogramado las reuniones. El 2 de abril teníamos que haber empezado, nos pasaron al 16 de abril, luego al 22 y al último al 26 de abril. Ahora ya no tenemos tiempo”, dijo Vera.

Subrayó que las autoridades salientes querían hacer la transición sin la presencia de las autoridades entrantes. La documentación la entregarán luego del acto oficial de la toma de posesión.

“Creo que eso no es bueno porque nosotros tenemos que verificar toda la situación. Estamos pensando en instruir auditorías, porque se han visto muchas irregularidades, hay muchos débitos en proyectos”, recalcó.

Mientras que en los municipios de Achacachi y Desaguadero los alcaldes electos no lograron acceder a ninguna información, debido a que les exigieron contar con la acreditación del Tribunal Electoral Departamental (TED), documento que les fue entregado el miércoles.

“Mandamos dos notas notariadas al alcalde actual interino. Sin embargo, no ha puesto predisposición para trabajar, para avanzar en el tema de la transición. Este alcalde me dijo que yo no estaba reconocido, ‘No tiene documentación’ , me dijo. Me pidió que adjunte la credencial que he recibido recién”, lamentó el alcalde electo de Achacachi, Constancio Gutiérrez.

El burgomaestre entrante indicó además que en el municipio se continúan realizando licitaciones, en lugar de determinar el cierre de gestión. “En ninguna gestión se ha visto esto, se sigue licitando. Este 3 de mayo hay apertura de sobres, es una negligencia, no sé qué tiene este alcalde (interino) con sus técnicos”, manifestó Gutiérrez.

Por su parte, el alcalde electo de Desaguadero, René Ticona, informó que la transición en su caso también tropezó con la exigencia de la credencial otorgada por el TED para acceder a la documentación municipal.

“Nos dijeron que mientras nosotros no tengamos la credencial (entregada por el TED), no podíamos firmar la transición, la entrega de documentos, eso nos dijeron. Nosotros estábamos a la espera de que nos entreguen la credencial. En el municipio saben que somos autoridades electas, pero nos dijeron en el Concejo que teníamos que tener la credencial que nos acredite legalmente como autoridades electas”, señaló Ticona.

Ahora se le comunicó que la revisión de la documentación municipal avanzó junto a comisiones de autoridades originarias y organizaciones sociales como juntas vecinales, y dijo que esperan recibir la información para revisarla.

Fuente:paginasiete.bo