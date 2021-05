Arce entrega proyectos de ley en beneficio de los trabajadores

Página Siete Digital

El presidente Luis Arce presentó este sábado los proyectos de ley que adelantó durante la semana, que se refieren, entre otros puntos, al acoso laboral y la causal de «fuerza mayor». La entrega de documentación a la Central Obrera Boliviana (COB) se realizó en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.

«El 1 de mayo no es un grito desesperado, no es una petición de la clase obrera, es un justo reclamo por los derechos de los trabajadores», manifestó el mandatario, durante el acto central en conmemoración de dicho festivo. «Un día como hoy hace muchos años se luchaban por derechos y hoy, 1 de mayo, hemos visto columnas de trabajadores que pasaban aún pidiendo derechos y es que en el sistema capitalista, la clase trabajadora solo organizada, solo unida, va a lograr reivindicaciones a favor de la clase trabajadora».

Además, el mandatario se refirió a la vacunación global contra la Covid-19, calificando de «pelea salvaje» a la puja por dosis entre países.

«No es posible que a una mercancía como la ha convertido el sistema ahora a la vacuna sea un elemento que hoy esté poniendo en riesgo la vida del planeta, de la población y de la humanidad. Por eso llamamos a los trabajadores del mundo, porque hoy hay una desigualdad entre los que tienen y no tienen vacunas y esa carrera y esa pelea salvaje de los que tienen más vs. los que no tienen está ocasionando que la pandemia continúe y se multiplique en el mundo entero, poniendo en riesgo la vida de todos los trabajadores del mundo», declaró.

Por su parte, Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COB, apeló a la unión de los trabajadores para la reactivación económica del país.

«No es fácil para nuestro Gobierno empezar a trabajar y reactivar la economía del Estado. Si bien hoy estamos pidiendo respeto a la estabilidad laboral, a nuestros derechos laborales, también estamos diciendo que vamos a aportar, compañero presidente», indicó Huarachi. «Todos tenemos que unirnos, tenemos que ponernos la camiseta para sacar adelante nuestro país, para sacar adelante a nuestra querida patria».

El discurso de las autoridades se produjo después de la tradicional marcha por el Día Internacional de los Trabajadores, que este año reunió a cientos de trabajadores en la ciudad de Santa Cruz. A primera hora de la mañana, Arce lideró la movilización que encabezó la COB.

En el mundo, cada 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores en conmemoración del movimiento obrero mundial en homenaje a los Mártires de Chicago, quienes fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en movilizaciones que pedían que la jornada laboral sea de ocho horas.

Proyectos de Ley

En concreto, este sábado el presidente Arce presentó el anteproyecto de Ley de Principio del Derecho Laboral y Protección del Derecho al Trabajo, que fue consensuado entre el Ministerio de Trabajo y los dirigentes de la COB. La intensión es prohibir que los empleadores apelen a la “fuerza mayor” como causal para el despido de trabajadores

Por otro lado, el director de Trabajo, Arturo Alessandri, explicó en una pasada comparecencia que el proyecto de Ley de Acoso Laboral previene 12 conductas, entre ellas: el abuso de poder que pone en situación de inferioridad y sometimiento al sujeto pasivo, que afecta sus derechos laborales.

También está la figura de negar la dotación de instrumentos, materiales, suministros e información necesarios para el desempeño del trabajo.

Los proyectos fueron redactados por la Central Obrera Boliviana y actualmente se encuentran en análisis en la Cámara de Diputados.

Fuente:paginasiete.bo