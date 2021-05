Carola, la guardaparques que se llevará el escritorio a los bosques

Leny Chuquimia / La Paz

Luego de 25 años de servicio, Ana Carola Vaca Salazar -la primera mujer guardaparques del país- renunció a su cargo de guardiana de las áreas protegidas. Y aunque deja el campamento que por años fue su hogar, no se va del todo de la naturaleza que por tantos años cuidó.

Desde este lunes, Vaca asumirá una nueva responsabilidad, se convertirá en la secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación beniana. Un trabajo de oficina, pero que ella se ha propuesto cambiar dejando el escritorio para llevar esta cartera al campo, a los bosques, a las reservas. “No voy a dejar el bosque. Ahora estoy asumiendo una nueva responsabilidad, que si bien es más de escritorio, yo haré que cambie, para poder estar cerca de los espacios donde debe estar esta secretaría. Voy a aprovechar para estar en las áreas protegidas y en los humedales; voy a ver cómo se manejan los sitios Ramsar, los territorios indígenas”, sostiene.

Dice que es necesario evaluar el manejo del aprovechamiento de recursos naturales de Beni, ver cómo está la minería, cómo anda el aprovechamiento forestal, el de la castaña o el asaí. “Vamos a fiscalizar y eso es de campo”.

Carola viene de una familia grande. Tiene cinco hermanos y 86 primos, por parte de los 15 hermanos de su madre. No se casó, porque la vida del guardaparques transcurre ente recorridos y cambios de campamento cada uno, dos o tres meses. “Sacrifiqué un poco mi vida personal y hoy mi familia somos yo, Napoleón y Blaky. Mis dos mascotas, mis perrihijos”, dice.

Su carrera comenzó con un sueño y un desafío: lograr ser la primera mujer guardaparques, un trabajo que hasta 1996 era realizado solo por hombres. “Esto lo he dicho siempre, para mí ser guardaparques fue muy difícil. Lo logré en un segundo intento. En el primero no me aceptaron porque no había mujeres. Entonces me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Guardabosques que esas veces había en la Universidad Gabriel René Moreno en la ciudad de Santa Cruz. Después de aprobar esa carrera volví a postular, mediante un examen, a una vacancia en el parque Noel Kempff… y gané”, cuenta ahora desde Trinidad.

Pero ni ese examen aprobado fue suficiente para romper con los prejuicios. La administración del Noel Kempff de entonces cuestionó la contratación porque no sabía cómo proceder ante una vacancia que era ganada por una mujer. “Consultaron a la universidad si había un problema con el que los egresados sean hombres o mujeres”. Y aunque desde la casa de estudios superiores se explicó que la formación no hacía diferencias de género -porque era universal- la administración le hizo un contrato solo de tres meses, como para “probar suerte”. “Y aquí me tiene 25 años después”.

Allí trabajó hasta 2006, cuando se fue trasladada al parque Iténez de Beni. Luego de ser jefa de protección de la Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni, se convirtió en directora interina, sin dejar de lado su función como jefa de protección y guardaparque. “Creo que éste es uno de los mayores logros. Llegar a ser jefa de protección es algo que no cualquier guardaparque consigue y más por ser mujer”, sostiene Carola orgullosa.

Un trabajo soñado pero no en las mejores condiciones

“Este trabajo era como lo imaginaba, pero no en las condiciones con las que soñaba. Yo me enamoré de los guardaparques de Canadá que vi en un documental. Cuando los vi en la televisión dije: yo quiero hacer eso”, recuerda Carola.

Los guardaparques son los encargados de controlar, vigilar, cuidar y fiscalizar las áreas protegidas. En sus patrullajes hacen monitoreos y toman datos, no sólo de las actividades ilegales, como cacería, pesca o asentamientos, sino de todo lo que concierne a la flora y fauna. Registran los cambios en los cauce de los ríos, en los niveles del agua o en el ecosistema.

“Era la misma actividad pero no las mismas condiciones, recursos y equipos. Seguro así es más difícil, pero con el tiempo uno se va dando modos para crear condiciones”, dice Vaca.

Indica que en su labor comprendió que la tarea de los guardaparques es muy dura. Se enfrentan a cientos de peligros que nacen de las actividades ilegales.

“La situación más difícil que tuve fue en el parque Iténez, cuando debía desalojar a un privado que decía ser el concesionario de un castañal. Él aprovechaba de forma ilegal el producto, con 100 familias Itonamas que eran como sus empleados. Los explotaba y debíamos regular”, recuerda.

El desalojo fue muy duro. Los guardaparques fueron atacados con armas y mucha violencia. Pero hubo éxito y hoy los indígenas manejan el área y mejoraron sus condiciones.

LABOR

tarea apostólica

En servicio desde 1996

Carola empezó su servicio como guardaparque en 1996. Estudió en la Escuela Nacional de Guardaparques de la Universidad Gabriel René Moreno en la ciudad de Santa Cruz. Para ella “ser guardaparque es un trabajo apostólico, ya que trabajas sirviendo a la sociedad”.

En todo el país

324 guardaparques

Con su vida, cuidan las 22 áreas protegidas de Bolivia que -según el Plan Estratégico del Sernap- son el 23% de la superficie del país, lo que equivale a 25.267.363 de hectáreas. Es decir, que en promedio cada uno de los guardaparques debe proteger 77.985 hectáreas.

sin condiciones

16 bajas hasta 2019

Hasta 2019, 16 guardianes perdieron la vida y otros dos permanecen desaparecidos. Pese a que en 2015 las autoridades comprometieron subir la cantidad del personal, la situación no ha cambiado. Se enfrentan a cazadores, depredadores, narcotraficantes y la naturaleza.

Fuente:paginasiete.bo