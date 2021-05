Aduana endurece revisión y controles; pasajeros denuncian excesos

Página Siete / La Paz

“Han revisado todo, 10 funcionarios han escarbado en todo mi equipaje hasta encontrar algo, yo sólo estaba llevando una computadora portátil de segunda mano y no tenía factura. Al final he tenido que dejarla allí porque la Aduana pretendía cobrarme una multa muy superior a su valor”, cuenta Sebastián, un joven ingeniero de sistemas que retornó al país a principios de abril desde Estados Unidos a través del aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz.

Desde enero, numerosos pasajeros que retornan al país por vía aérea han denunciado que la Aduana Nacional se ha vuelto más estricta con los controles que realiza a las personas que ingresan al país, llegando en algunos casos a cometer abusos y a pretender cobrar multas o tasas sin razón aparente.

Sebastián señala que al momento de su arribo al país, junto con al menos otras 30 personas, la Aduana revisó cada uno de sus equipajes sin distinción, observando en muchos casos a quienes traían aparatos electrónicos, ropa nueva, medicamentos u otros objetos de valor.

“Una señora había traído un audífono para la sordera de repuesto al que estaba usando en ese momento. Ella tenía la factura y discutió con los funcionarios señalando que era para reemplazar el que estaba usando en ese momento, pero los funcionarios le dijeron que para qué necesitaba otro; al final tuvo que pagar una multa para poder llevárselo”, agrega el joven.

Otro pasajero, que retornaba de Brasil, indicó que en anteriores oportunidades, el equipaje pasaba por el escáner y se separaba a los pasajeros en dos canales al azar, el verde (más expedito) y el rojo (en el cual se realiza el control manual), lo que hacía más ágil el trámite; sin embargo, en su último viaje, el 100% de los pasajeros fueron sometidos al control manual.

“A mí me observaron que trajera ropa para niños en la maleta, sólo dos conjuntos para mis sobrinos; me pidieron que los haga venir, pero ellos viven en Cochabamba. También me observaron una botella de whisky que compré en el Duty Free (tienda del aeropuerto) y a pesar de que tenía el comprobante de pago, al final me dejaron pasar la ropa, pero no la botella”, comenta.

En respuesta a los comentarios y quejas en redes sociales, la Aduana Nacional respondió en Twitter. Señaló que los controles que realiza son los habituales y éstos siguen los protocolos internacionales.

“Informamos que la Aduana Nacional realiza el aforo aleatorio del equipaje que ingresa por los controles aduaneros siguiendo los protocolos internacionales que establece la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Se cumple con las normativas internacionales”.

En redes sociales, otros pasajeros denunciaron sus malas experiencias en la aduana aeroportuaria de Viru Viru.

“¡En aduana nos quitaron casi hasta los calzones! A mí y a mi hija. La hicieron llorar porque le querían quitar su iPad del colegio con el que asiste a clases de manera virtual. Y como gran cosa se la devolvieron después de que me la traumaron a mi niña. Y eso no es nada ( ) que nos quiten los remedios de mi padre teniendo el certificado médico especificando porque yo estaba trayendo el remedio que es de vida o muerte, el certificado médico con el que me dieron permiso en Estados Unidos en mi trabajo, con el que viajamos sin problemas todo el día de Minnesota- Houston, Houston-Panamá, Panamá- Santa Cruz. Aquí en el aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz ese mismo documento hasta impreso para los de aduana aquí no fue suficiente”, se quejó una pasajera en redes sociales.

Por su parte, un trabajador de la aduana del aeropuerto Viru Viru que prefirió no identificarse señaló que si bien, en ocasiones, los controles pueden parecer excesivos, éstos responden a la normativa vigente en el país y no buscan incomodar a los pasajeros u obtener algún beneficio a raíz de ellos.

“Sólo estamos realizando nuestro trabajo de acuerdo a las normas vigentes en el país y a los reglamentos internos de la administración aduanera; sin embargo, entendemos que en algunos casos nuestro accionar puede parecer excesivo, pero también somos comprensivos con casos especiales y tomamos en consideración las explicaciones de los pasajeros en cada ocasión”, explicó.

Ciudadana denunció abuso de poder por parte de funcionarios

La ciudadana Alejandra Monllor denunció en redes sociales, en pasados días, abuso de poder por parte de los funcionarios de la aduana del aeropuerto Viru Viru. Señaló que éstos retuvieron medicamentos especiales para su hija, los cuales debían mantenerse en una cadena de frío.

“Mi hija no ha ido a sus controles médicos por razones obvias y he ido yo a buscar sus remedios que ayudan a su sistema inmune. Llevo viajando más de 12 horas y como siempre lo he hecho, he traído los informes médicos, donde se explica qué tiene mi hija, qué medicamento es, las dosis y la forma de transporte del mismo. Este remedio, a diferencia de uno ‘normal’, necesita mantenerse en cadena de frío”, señaló la ciudadana en una publicación en Facebook.

De acuerdo con el relato, los funcionarios argumentaron que no tenían manera de probar que los medicamentos efectivamente eran para la hija de Monllor, por lo que los retuvieron, con el riesgo de que éstos dejaran de ser útiles al romperse la cadena de frío.

“Encuentro imperdonable que los funcionarios de la Aduana Nacional hagan abuso de poder, mostrando solamente esa falta de empatía y humanidad pero sobre todo correcto proceder frente a casos como éste, donde están los informes médicos”.

En otra publicación, la ciudadana relató que finalmente, luego del pago de un impuesto por los medicamentos, la dejaron llevarlos y continuar su viaje.



Régimen de viajeros

Artículos usados De acuerdo con la normativa de la Aduana Nacional, los viajeros pueden ingresar al país sin pagar tributos: prendas de vestir y efectos personales usados.

Bebidas y artículos de tabaco con las siguientes limitaciones: Hasta tres litros de bebidas alcohólicas, hasta 400 cigarrillos, hasta 50 cigarros o 500 gramos tabaco picado. Asimismo, medicinas de uso personal con prescripción o de libre uso hasta tres unidades. Artículos nuevos También se permiten artículos nuevos con valor igual o menor a $us 1.000 por ejemplo, una unidad de máquina fotográfica, computadora portátil, filmadora y accesorios, grabadora, celular y artículos para deportes, entre otros.

