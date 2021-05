Iván Arias jura a la Alcaldía de La Paz

Paulo Lizárraga A. / Página Siete Digital

(Ampliada con declaraciones de Arias)

A sus 62 años, el sociólogo, analista político, municipalista y exministro de Obras Públicas, Hernán Iván Arias Durán, fue posesionado alcalde de La Paz, en el Palacio de Justicia.

Arias estará a cargo del gobierno municipal entre 2021 y 2026 y se convirtió en el burgomaestre 135 desde la creación del cargo edil.

¡Llegó el día!

Quiero dar gracias primero a Dios, a mi familia y a todas las personas que me apoyaron para hoy poder ser posesionado como Alcalde Municipal de Nuestra Señora de La Paz.#LaPazEnPaz#PorElBienComún#AlcaldeParaTodos pic.twitter.com/bqt5XrOFeQ — Iván Arias Durán (NEGRO) (@ivanariasduran) May 3, 2021

“Estoy agradecido por La Paz, por el apoyo y haré lo que he hecho durante toda la campaña, trabajaré mañana, noche y día por la ciudad. No me quedaré en mi escritorio; estoy agradecido, esta ciudad necesita que trabajemos y pondremos a La Paz en movimiento”, dijo al finalizar el acto de posesión.

Manifestó además que “a pesar de todos los agujeros que hemos encontrado, estamos acá para remendarlos y mirar adelante. La Paz va a estar en movimiento”.

Arias además recordó su gestión como viceministro de Participación Popular, en la década de 1990, y que hoy “se graduó como alcalde”.

“Me siento como nació mi primer hijo; sufriendo, pero entusiasmadísimo. Para mí es una nueva etapa, después de 27 años de haber iniciado la Participación Popular, soy autor de la municipalización del país, y hoy me gradúo de alcalde”, sostuvo.

La Paz y sus alcaldes

Desde Juan Ruiz de Sorzano hasta Luis Revilla, la sede de gobierno tuvo 134 alcaldes en un periodo de 180 años; muchos de ellos estuvieron por tan sólo uno o dos años, de acuerdo con los libros “Síntesis históricas de la Municipalidad de La Paz y de Los Amigos de la Ciudad” e “Historia de la Municipalidad de La Paz”, ambos escritos por Rolando Costa Ardúz.

Entre los más destacados de la historia de la municipalidad se encuentran el propio Ruiz de Sorzano, por ser el primero y a su vez el presidente del Concejo Municipal. Fue nombrado en ese “doble cargo” en 1839, por el Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana.

Sin embargo, uno que ocupó un cargo similar desde la fundación del departamento paceño, en 1548, fue Juan de Vargas, quien fue nombrado por el propio fundador Alonso de Mendoza, según la AMN.

En lo posterior asumieron autoridades como don Juan Sánchez Lima, quien concluyó obras de importancia como el puente de la Calle Loayza, que conectaba el caserío de San Pedro con la Plaza Mayor (hoy Plaza Murillo), o el paseo de la Alameda (hoy El Prado).

Daniel Sánchez Bustamante fue otro de los destacados, ya que durante su gestión, en 1923, fue construido el Palacio Consistorial de La Paz, en el antiguo mercado Recoba, hoy la Calle Mercado. La infraestructura edil fue diseñada por Emilio Villanueva.

Eduardo Sáenz García asumió en 1950, y es el primer alcalde electo por voto popular en los primeros comicios municipales, junto con 12 concejales y bajo el gobierno de Enrique Hertzog.

Otro de los más recordados por la ciudadanía es Raúl Salmón de la Barra, escritor, radialista y periodista. Estuvo a cargo de la municipalidad en dos gestiones (1979-1982 y 1988-1989). El histórico dirigente y presidente vitalicio del Club Bolívar, Mario Mercado Vaca Guzmán, fue otro de los notables que condujeron el municipio.

En la actualidad, al menos cuatro exalcaldes continuarán con su aporte a la ciudad. Se trata de Ronald MaClean Abaroa, Mónica Medina de Palenque; Juan del Granado Cossío y Luis Revilla Herrero. Todos ellos conformarán el Consejo de exalcaldes, que Arias anunció que conformará.

