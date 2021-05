En su primer día en funciones, Fiscalía cita a Arias y pospone posesión de su gabinete

Página Siete Digital

La Fiscalía citó para este martes a Iván Arias a una audiencia, razón por la cual postergó la posesión de su gabinete, en su primer día de funciones como autoridad edil.

“Ayer al final de la tarde nos llegó una citación a audiencia, es la amenaza del Gobierno de no dejarnos gobernar ( ). Iré a la Fiscalía, iré, no me voy a escapar. Qué pena que tengamos que iniciar así ( ). Yo he sido elegido para gobernar la ciudad de La Paz y voy a gobernar”, manifestó Arias en conferencia de prensa.

En la audiencia, la Fiscalía pedirá que el burgomaestre sea arraigado mientras se investiga el supuesto caso de corrupción en la designación de un funcionario, cuando trabajó como ministro de Obras Públicas.

«Estoy arraigado por el voto del pueblo ( ). Con esto de la Fiscalía los nombramientos (de su gabinete) iban a pasar desapercibidos, pido a la gente que entienda, lo vamos a hacer mañana», declaró el Alcalde a Panamericana.

Además, Arias criticó la falta de los concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) a su posesión la tarde del lunes.

“La ausencia de concejales (del MAS) en el acto de la posesión del Alcalde de La Paz no es un signo despectivo a mí, sino a esta ciudad y hemos demostrado que nos van a dar guerra y no van a trabajar por La Paz”, sostuvo.

Además denunció la toma de subalcaldías como las de Periférica y Cotahuma, donde afines al partido de Evo Morales buscan “imponer nombres”, según la autoridad edil.

“Hoy también están procediendo a tomar subalcaldías, queriendo imponernos nombres de personas afines al partido de Gobierno, es decir, están decididos a que no gobernemos, pero quiero decirles que no nos hundirán, no nos humillarán”, indicó.

Arias enfrenta procesos por el presunto nombramiento ilegal de funcionarios en el Ministerio de Obras Públicas, durante la gestión de transición.

