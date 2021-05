La diabetes atacó los nervios del Conejo Ricky, necesita ayuda

Página Siete Digital

Ricardo Monrroy Vilela, el popular «Conejo Ricky», quien entretuvo a varias generaciones de niños bolivianos con sus espectáculos siempre llenos de mensajes positivos, es hoy víctima de la diabetes, que afectó sus nervios. No puede controlar sus movimientos en los brazos ni en la pierna derecha y, aunque no pierde el optimismo y sus ganas de vestirse con el traje de su personaje, necesita el apoyo de la población.

Ahora sus pasos son lentos y acompañados de espasmos, está muy delgado y no puede tocar la guitarra como lo hizo por años interpretando canciones infantiles. “Me puse mal y la diabetes me atacó. Soy el conejo Ricky, estoy en La Paz – Bolivia y les pido que me acompañen en esta campaña”, dijo este lunes entrevistado por un periodista de la red Bolivisión.

En las imágenes se nota el deterioro en su salud, aunque la actitud de Vilela es la misma, aunque debe vestirse con la ayuda de su hijo, quien no logra contener las lágrimas. Cuenta al periodista que no se cuidó lo suficiente y se excedió con el consumo de refrescos y golosinas y recomienda a los niños que no hagan lo mismo.

“Yo era macho, ‘a mí nunca me va a pasar, yo nunca he ido al médico’. Ahí están las consecuencias, el conejo les dé el ejemplo de ser obedientes, yo no he sido”, dice .

El teléfono habilitado para ayudar al “Conejo Ricky” es el 68134602.

