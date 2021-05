Aduana: «Se cumple con la norma, si hay quejas se reciben las denuncias»

Página Siete/ La Paz

La presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, asegura que la entidad cumple con la Ley de Aduanas y reglamentos en los controles a pasajeros en aeropuertos, pero si hay quejas, las personas pueden presentar sus denuncias. Para el efecto se habilitó una línea gratuita: 800105252.

La ejecutiva pidió a este medio revelar los nombres de las personas que sufrieron “maltrato” para iniciar una investigación y negó que exista discrecionalidad en el cálculo de los impuestos cuando se excede los límites en el valor de internación de medicamentos o mercadería.

Serrudo aseguró que también se controlan las carreteras, fronteras y puertos de ingreso.

¿Qué puede decir la Aduana sobre las quejas que existen de pasajeros en el control en aeropuertos?

De lo que tenemos conocimiento es sobre los artículos en prensa que han salido, en los que se denuncian algunos casos de retenciones de aparatos de sordera, un equipo móvil, pero en la línea 800105152 no hay denuncia en contra de ningún funcionario. Me gustaría mucho investigar las denuncias, como el caso de Alejandra Monllor, pero no se mencionan fechas, nombres o vuelos específicos.

La denuncia debe venir con pruebas, nombres, me gustaría mucho que usted me pasara los nombres de las personas que han sufrido “estos maltratos” para que pueda investigar y llamarlos si fuera cierto y tomar las medidas sobre estas denuncias que usted realiza de manera personal. Usted tiene las fuentes y me las podría pasar.

¿Pero salieron quejas en otros medios como El Deber?

Salió de Alejandra Monllor Ordóñez y de ella lo que puedo decir es que la señora tenía derecho conforme dice la normativa de régimen viajero a traer tres ampollas de manera personal.

Pero ella traía 60 y sobre las 57 ampollas la señora hizo una declaración voluntaria de despacho aduanero de menor cuantía que tiene (opción) hasta 2.000 dólares para hacer en aeropuerto y declara que son provenientes de México 57. De las tres ampollas no debe pagar nada. Ella declara un valor de 565 dólares el 26 de abril a las 11 de la noche, estaba en tránsito y le cobramos en La Paz el tributo de Gravamen Arancelario (GA) 409 bolivianos y el IVA 662 bolivianos, y ella pagó en la mañana por importación 1.081 bolivianos. A las 11 de la mañana tenía la mercancía en sus manos y la Aduana le colaboró en la cadena de frío para mantener los medicamentos. En caso de medicamentos o alimentos solicitamos que nos certifiquen.

La señora Monllor señala que intentaron cobrarle 480 dólares y luego, “por buena onda”, le cobraron 200 dólares. ¿Acaso la norma no es clara sobre los montos a pagar?, ¿por qué ese juego de rebajarle por “buena onda?”. No le parece a usted que ahí se actúa con discrecionalidad?

No existe ningún tipo de discrecionalidad. Yo también puedo salir a decir que usted a violado a una persona sin tener pruebas, porque estoy muy enojada, me cae mal. Pero de lo que ella manifiesta no se tiene ninguna prueba, yo vi las grabaciones en el aeropuerto, mi gente está grabada todo el tiempo, es el control que hacemos para verificar y escuchar. Lo que nosotros cobramos es el tributo, cuando usted dice que le ha costado 500, 700 o 2.000 dolares debo creer en su declaración y le calculo el GA y el IVA sobre eso. Ella pagó 409 bolivianos por GA y 672 por IVA, está el recibo. No existe cálculo que se haga fuera de norma. Esta en nuestro arancel los montos. Si vemos un pago por demás o menos hacemos control diferido o fiscalización. Mucha gente quiere saber cuánto se le cobrará por 500 dólares que están metiendo y nos pide el favor y se le puede dar monto aproximado, pero nunca sabremos la verdad hasta que se firme la declaración.

¿Por qué tanto énfasis en los aeropuertos? No debería preocuparse la Aduana Nacional más por las carreteras, donde entra la mayor cantidad de mercadería de contrabando?

Conforme al artículo 3 de la Ley de Aduanas, tenemos que realizar control en fronteras, puertos y aeropuertos. Tengo 300 retenciones solo en abril en los aeropuertos, pero en vías terrestre tengo 155.558.790 bolivianos en decomisos de mercadería en cuatro meses. Las retenciones en los aeropuertos en comparación a esto no significa mucho. No se a qué se debe la intencionalidad del artículo que sacaron con la Aduana o mi persona.

No hay intencionalidad alguna de Página Siete. La nota refleja la queja de la gente. ¿Es aleatorio el control o se revisa a todos?

Hacemos el control en los ingresos al país, es decir todo, como en cualquier país.

Es decir, ¿se revisa a cada una de las personas que llegan?

Cumplo con la norma. No puedo decir que hoy no se hará, el control debe ser cumplido.

¿Cuánto demora la revisión?

No le puedo dar una media, pero hay personas que traen 25 o 30 maletas y se tardará más.

¿Se habla del ingreso de autos chutos en frontera, cuántos decomisos tienen?

Desde que ingresé en diciembre de 2020 tenemos 204.522.462 bolivianos en decomisos, no solo en autos chutos. De ese monto, 104.961.685 corresponden a Oruro, donde gran parte de lo que se decomisa son autos usados, ropa usada, celulares y computadoras. En el oriente lo que más se decomisa son alimentos y cerveza, al igual que en el sur del país.

Perfil de autoridad

Karina Serrudo La presidenta de la Aduana Nacional fue posesionada al frente de la entidad el 24 de noviembre del año pasado.

La presidenta de la Aduana Nacional fue posesionada al frente de la entidad el 24 de noviembre del año pasado. Profesión La autoridad es licenciada en derecho, cursó una maestría en gestión gubernamental y administración pública, cuenta con una especialidad en pedagogía, mención jóvenes y adultos.

La autoridad es licenciada en derecho, cursó una maestría en gestión gubernamental y administración pública, cuenta con una especialidad en pedagogía, mención jóvenes y adultos. Cursos Cuenta con una especialidad en liderazgo, análisis de la realidad y fortalecimiento organizacional; diplomada en gestión tributaria; diplomada en derecho administrativo; diplomada en gestión gubernamental; diplomada en gestión de desarrollo; y diplomada en políticas públicas, entre otros títulos.

Fuente:paginasiete.bo