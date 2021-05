Florentín se aferra a las matemáticas para evitar la peor campaña del Tigre

Página Siete / La Paz

The Strongest está cerca de sellar su peor campaña en la Copa Libertadores de América. Luego de tres presentaciones no sumó ningún punto, es último en su serie (C), pero su técnico Gustavo Florentín se aferra a las matemáticas y dice que todavía tienen chances en el torneo.

“Mientras existan posibilidades vamos a buscarlas. Mientras las matemáticas nos den esa chance vamos a pelear… Hay partidos por jugar, así que vamos a pelearla”, sostuvo el DT en la conferencia de prensa de ayer tras la derrota (5-0) ante Santos. Los de Achumani tienen tres partidos pendientes, dos de local frente a Barcelona de Ecuador y Santos, además de un juego como visitante frente al cuadro de Boca Juniors.

En caso de que no logre un triunfo, superará la mala campaña de 2018, cuando se despidió en la fase de grupos con una sola victoria, sólo venció a Peñarol en casa por 1-0. Cayó ante este mismo rival en Uruguay por 2-0.

Atlético Tucumán de Argentina y Libertad de Paraguay también estuvieron en su grupo y le ganaron en la ida y en la vuelta.

“Mientras haya chance vamos a buscarla, es real. Me hice cargo de un equipo que me entregaron y tengo que buscar la fórmula… Hay sectores donde está mal conformado en cuanto a plantel, pero no vamos a buscar excusas, vamos a trabajar”, remarcó el entrenador paraguayo.

Añadió que primero tiene que buscar el equilibrio y fortalecer la parte emocional.

“Hubo cosas buenas con relación al partido con Barcelona, hubo más movilidad e intensidad”, destacó.

Figura

Marinho

El volante fue el conductor del equipo brasileño que venció al Tigre; además, anotó un tanto para la goleada del Peixe.

Árbitro

Cristian Garay

El juez chileno tuvo un buen desempeño en un partido tranquilo y con los visitantes que sólo esperaban el final del juego.

